MLB／隊史17年來首位39歲先發勝投 達比修感嘆：人生過很快

教士隊日本強投達比修有今天繳出6局失1分好投，幫助教士以2：1擊敗道奇隊，成為自2008年「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）以來，首位年滿39歲仍拿下勝投的教士先發投手。

達比修用74球完成6局投球，只被敲1安打，為3局上弗里蘭（Alex Freeland）的陽春砲，防禦率降至5.36。教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）直呼，「他真的太厲害了，球路刁鑽，控球超好，他一輩子都在做這種事，所以沒什麼好意外的。」

值得一提的是，今天是達比修妻子與小兒子的生日，他們也到場觀戰，達比修笑說：「如果投不好會覺得有點丟臉，結果投得還不錯，我也很高興。」

達比修本人也在8月16日迎來39歲生日，他感嘆：「人生真的過很快，明年就40了。」談到身體狀況的變化，達比修表示，「不只是和對手的對抗，也有許多與自己身體的對抗。雖然有這些變化，但我能以享受的心態去面對。」