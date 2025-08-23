聽新聞
MLB／達比修化身「老鬼」6局僅被敲1安 教士復仇道奇並列國西王座
教士隊上周遭到道奇隊3連戰橫掃，亟欲復仇的心，今天以一場2：1的投手戰勝利先聲奪人，日籍老將達比修有繳出6局失1分好投，拿下本季第3勝。教士贏球後，兩隊戰績都是73勝56敗，在國聯西區並列龍頭。
達比修僅用74球完成6局投球，只被敲出1安打，為3局上弗里蘭（Alex Freeland）的陽春砲。
道奇雖是先得分的一方，先發投手史奈爾（Blake Snell）的投球在4局下遭到攻破，開局保送塔提斯（Fernando Tatis Jr.），馬恰多（Ｍanny Machado）適時安打先追平，歐赫恩（Ryan O'Hearn）安打延續攻勢，波賈茲（Xander Bogaerts）再以高飛犧牲打超前戰局。
史奈爾最終以7局失2分收工，道奇後續的反撲差臨門一腳，包括9局上的最後反攻從3連星展開，大谷翔平敲出中外野方向飛球頗有氣勢，但在牆前遭到接殺，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）都敲安打，形成兩出局、一三壘有人，赫南德茲（Teoscar Hernández）吞下再見三振。
大谷翔平此役3打數沒有安打，僅靠1保送上壘。
