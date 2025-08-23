快訊

MLB／達比修化身「老鬼」6局僅被敲1安 教士復仇道奇並列國西王座

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
達比修今天先發威風八面。 美聯社
達比修今天先發威風八面。 美聯社

教士隊上周遭到道奇隊3連戰橫掃，亟欲復仇的心，今天以一場2：1的投手戰勝利先聲奪人，日籍老將達比修有繳出6局失1分好投，拿下本季第3勝。教士贏球後，兩隊戰績都是73勝56敗，在國聯西區並列龍頭。

達比修僅用74球完成6局投球，只被敲出1安打，為3局上弗里蘭（Alex Freeland）的陽春砲。

道奇雖是先得分的一方，先發投手史奈爾（Blake Snell）的投球在4局下遭到攻破，開局保送塔提斯（Fernando Tatis Jr.），馬恰多（Ｍanny Machado）適時安打先追平，歐赫恩（Ryan O'Hearn）安打延續攻勢，波賈茲（Xander Bogaerts）再以高飛犧牲打超前戰局。

史奈爾最終以7局失2分收工，道奇後續的反撲差臨門一腳，包括9局上的最後反攻從3連星展開，大谷翔平敲出中外野方向飛球頗有氣勢，但在牆前遭到接殺，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）都敲安打，形成兩出局、一三壘有人，赫南德茲（Teoscar Hernández）吞下再見三振。

大谷翔平此役3打數沒有安打，僅靠1保送上壘。

MLB／沒有球進好球帶讓賈吉吞K 紅襪31年來首度1比0勝洋基

今天「基襪大戰」形成一場投手戰，紅襪隊靠著貝約（Brayan Bello）7局無失分好投拿下勝利，這是美國時間1994年7月28日以來，紅襪首度以1：0比分戰勝洋基。 1局下發生好壞球爭議，洋基

MiLB／有看過嗎？小聯盟主審連趕3人 球僮也遭驅逐出場

棒球比賽場上無奇不有，但有看過球僮被驅逐出場嗎？就發生在昨天小聯盟場上，皇家隊高階1A四聯市河盜隊（Quad Citie...

MiLB／林昱珉連3場被打爆 8月防禦率25.58、被打擊率破5成

效力響尾蛇隊3A的台灣左投林昱珉今天傷癒復出，對天使隊3A，先發2.2局被敲8安，狂失6分，防禦率上漲至7.48。 林昱珉1局下先投出三振，雖然被敲出安打，但馬上製造雙殺，形成變相三上三下。

MLB／前道奇少主布勒轉戰紅襪投太爛 4583萬獎金恐領不到

前道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）今年與紅襪隊簽1年2105萬美元合約，但表現不佳，根據《MassLive.com》報導，紅襪考慮將他調往牛棚。 布勒本季先發22場，7勝7敗，

MLB／投出「無法擊中的球」克蕭笑說：我不知道怎麼辦

道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）今天對洛磯隊繳出5.2局失3分表現，幫助道奇以9：5拿下勝利。比賽中出現有趣一幕，他投出一顆「無法擊中的球」。 大聯盟官網以「克蕭投出無法擊中的球，但

