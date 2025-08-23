聽新聞
MLB／沒有球進好球帶讓賈吉吞K 紅襪31年來首度1比0勝洋基
今天「基襪大戰」形成一場投手戰，紅襪隊靠著貝約（Brayan Bello）7局無失分好投拿下勝利，這是美國時間1994年7月28日以來，紅襪首度以1：0比分戰勝洋基。
1局下發生好壞球爭議，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）站著不動被三振，據官網九宮格，這3顆好球都沒進好球帶，引發球迷熱議。
貝約主投7局幾乎完全封鎖洋基，只被敲3支安打，投出5次三振和1保送，沒有失分。洋基王牌弗里德（Max Fried）也繳出6局無失分好投。
不過洋基牛棚小萊特（Mark Leiter Jr.）7局上放火，被洛伊（Nathaniel Lowe）和王康納（Connor Wong）連續敲出二壘安打，失掉1分。紅襪終場就靠這1分收下勝利。
賈吉全場3打數0安打，吞下1次三振。賽後紅襪戰績反超洋基，以70勝59敗暫居美聯外卡第1，領先洋基0.5場。
