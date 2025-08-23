MiLB／有看過嗎？小聯盟主審連趕3人 球僮也遭驅逐出場

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
球僮(左)被裁判(右)驅逐出場。截圖自影片畫面
球僮(左)被裁判(右)驅逐出場。截圖自影片畫面

棒球比賽場上無奇不有，但有看過球僮被驅逐出場嗎？就發生在昨天小聯盟場上，皇家隊高階1A四聯市河盜隊（Quad Cities River Bandits）與道奇隊高階1A大湖潛鳥隊（Great Lakes Loons）之戰，7局上主審亞瑞當多（Richy Arredondo）一連趕了3人，包括河盜隊捕手、教頭以及球僮。

亞瑞當多在該局的前兩張驅逐出場罰單，先是投手出現保送後喊出暫停，捕手、教練上丘與投手講話，而亞瑞當多隨後也走近三人，在短暫對話後將捕手布朗（Canyon Brown）驅逐出場；接著是總教練阿蘇哈（Jesus Azuaje）因對於捕逸導致進壘的判決有意見，質疑是擦棒界外，上場爭執，也遭到驅逐出場。

第3張罰單最為離奇，畫面捕捉到主審等待球僮送球，而球僮的動作疑似是將球用力甩到主審的面罩上，讓亞瑞當多不太開心，再度比出驅逐出場手勢。

根據棒球規則6.04(a)違反運動精神行為中所述，規範對象包括教練、場上選手、板凳選手、防護員、球僮等人在內，都不得在場上任何地方，煽動或試圖以言語、動作煽動球迷示威。

