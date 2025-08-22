快訊

橋面坍塌慘況曝！大陸黃河特大橋繩索斷裂16人墜落 居民嚇醒：像地震一樣

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／林昱珉連3場被打爆 8月防禦率25.58、被打擊率破5成

聯合新聞網／ 綜合報導
林昱珉。截圖自Reno Aces X
林昱珉。截圖自Reno Aces X

效力響尾蛇隊3A的台灣左投林昱珉今天傷癒復出，對天使隊3A，先發2.2局被敲8安，狂失6分，防禦率上漲至7.48。

林昱珉1局下先投出三振，雖然被敲出安打，但馬上製造雙殺，形成變相三上三下。

2局下林昱珉對首名打者投出保送，隨後挨2分砲。3局下林昱珉續投，面對2出局二壘有人危機，先丟保送，接著連被敲4支安打，被打爆退場，幸好接替的投手成功止血，沒有讓林昱珉多掉分數。

林昱珉主投2.2局被打8支安打，包含1轟，失6分全是自責分，投出2次三振和2次保送，防禦率上漲至7.48，每局被上壘率1.87。

林昱珉8月先發3場，首戰0.1局掉7分（6分自責），第2戰3.1局丟6分，加上今天的2.2局失6分，3場比賽防禦率25.58，被上壘率3.95，被打擊率0.514。季前林昱珉在響尾蛇農場排名第11，如今下滑至第22。

林昱珉

相關新聞

MLB／投出「無法擊中的球」克蕭笑說：我不知道怎麼辦

道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）今天對洛磯隊繳出5.2局失3分表現，幫助道奇以9：5拿下勝利。比賽中出現有趣一幕，他投出一顆「無法擊中的球」。 大聯盟官網以「克蕭投出無法擊中的球，但

MiLB／林昱珉連3場被打爆 8月防禦率25.58、被打擊率破5成

效力響尾蛇隊3A的台灣左投林昱珉今天傷癒復出，對天使隊3A，先發2.2局被敲8安，狂失6分，防禦率上漲至7.48。 林昱珉1局下先投出三振，雖然被敲出安打，但馬上製造雙殺，形成變相三上三下。

MLB／前道奇少主布勒轉戰紅襪投太爛 4583萬獎金恐領不到

前道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）今年與紅襪隊簽1年2105萬美元合約，但表現不佳，根據《MassLive.com》報導，紅襪考慮將他調往牛棚。 布勒本季先發22場，7勝7敗，

MiLB／莊陳仲敖2A優質先發奪第6勝 李灝宇3A連6戰敲安

旅美運動家隊2A投手莊陳仲敖今天先發投6.2局飆8K，挨轟共失2分責失分，優質先發拿下個人本季第6勝；老虎隊3A野手李灝...

MLB／今永昇太7局好投「問天」吞敗 釀酒人成首支80勝球隊

小熊隊日本左投今永昇太今天面對強敵釀酒人隊，繳出7局失2分的優質先發，但終場仍以1：4輸球，這是小熊在瑞格利球場（Wrigley Field）的第4000敗。釀酒人則結束3連敗，成為本季首支80勝球隊

MLB／今年只出賽1場！太空人網羅9屆明星守護神「金寶」

太空人隊守護神海德（Josh Hader）日前受傷，據大聯盟官網報導，太空人簽下前明星終結者「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）。 金布洛爾今年重返老東家勇士隊，6月6日才升上大聯盟，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。