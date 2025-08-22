聽新聞
0:00 / 0:00
MiLB／林昱珉連3場被打爆 8月防禦率25.58、被打擊率破5成
效力響尾蛇隊3A的台灣左投林昱珉今天傷癒復出，對天使隊3A，先發2.2局被敲8安，狂失6分，防禦率上漲至7.48。
林昱珉1局下先投出三振，雖然被敲出安打，但馬上製造雙殺，形成變相三上三下。
2局下林昱珉對首名打者投出保送，隨後挨2分砲。3局下林昱珉續投，面對2出局二壘有人危機，先丟保送，接著連被敲4支安打，被打爆退場，幸好接替的投手成功止血，沒有讓林昱珉多掉分數。
林昱珉主投2.2局被打8支安打，包含1轟，失6分全是自責分，投出2次三振和2次保送，防禦率上漲至7.48，每局被上壘率1.87。
林昱珉8月先發3場，首戰0.1局掉7分（6分自責），第2戰3.1局丟6分，加上今天的2.2局失6分，3場比賽防禦率25.58，被上壘率3.95，被打擊率0.514。季前林昱珉在響尾蛇農場排名第11，如今下滑至第22。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言