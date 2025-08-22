MiLB／林昱珉連3場被打爆 8月防禦率25.58、被打擊率破5成

效力響尾蛇隊3A的台灣左投林昱珉今天傷癒復出，對天使隊3A，先發2.2局被敲8安，狂失6分，防禦率上漲至7.48。

林昱珉1局下先投出三振，雖然被敲出安打，但馬上製造雙殺，形成變相三上三下。

2局下林昱珉對首名打者投出保送，隨後挨2分砲。3局下林昱珉續投，面對2出局二壘有人危機，先丟保送，接著連被敲4支安打，被打爆退場，幸好接替的投手成功止血，沒有讓林昱珉多掉分數。

林昱珉主投2.2局被打8支安打，包含1轟，失6分全是自責分，投出2次三振和2次保送，防禦率上漲至7.48，每局被上壘率1.87。

林昱珉8月先發3場，首戰0.1局掉7分（6分自責），第2戰3.1局丟6分，加上今天的2.2局失6分，3場比賽防禦率25.58，被上壘率3.95，被打擊率0.514。季前林昱珉在響尾蛇農場排名第11，如今下滑至第22。