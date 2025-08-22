MLB／前道奇少主布勒轉戰紅襪投太爛 4583萬獎金恐領不到

前道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）今年與紅襪隊簽1年2105萬美元合約，但表現不佳，根據《MassLive.com》報導，紅襪考慮將他調往牛棚。

布勒本季先發22場，7勝7敗，主投110局只有82次三振，還投出63次保送，防禦率5.40，每局被上壘率1.56，勝利貢獻值（bWAR）-1.0。

報導指出，紅襪正討論下周讓布勒轉任牛棚，甚至對洋基隊的系列賽就會以後援角色登板。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽前罕見不承諾會維持先發輪值，「我們還沒討論到那一步。」

布勒的合約包含先發場次獎金，他已達成第22次先發，將獲得50萬美元，接下來每增加2場（24、26、28）都能再拿50萬，如果布勒轉任牛棚，將失去150萬美元獎金（約4583萬新台幣）。