快訊

屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 狀元張育豪合約總值740萬

快閃來台！黃仁勳赴台積電演講 特地準備「1禮物」為張忠謀慶生

MLB／投出「無法擊中的球」克蕭笑說：我不知道怎麼辦

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭。 美聯社
克蕭。 美聯社

道奇克蕭Clayton Kershaw）今天對洛磯隊繳出5.2局失3分表現，幫助道奇以9：5拿下勝利。比賽中出現有趣一幕，他投出一顆「無法擊中的球」。

大聯盟官網以「克蕭投出無法擊中的球，但不是你想的那樣」為題報導此事，這顆球並不是犀利到打者揮不到；而是一顆離譜的挖地瓜壞球，打者根本不可能出棒。

克蕭受訪時笑說，「我本來要叫捕手魯辛（Dalton Rushing）上來開會，但當時投球計時器快跑完，壘上又沒人，我真的不知該怎麼辦。我也不想隨便丟一顆好打的球，但又不能隨意退板。」

克蕭今天收下本季第8勝，防禦率3.13。道奇以2勝2敗結束對洛磯的系列賽，目前戰績73勝55敗仍位居國聯龍頭，只領先第2的教士隊1場勝差，雙方明天將再度展開3連戰。

道奇 克蕭 Clayton Kershaw

相關新聞

MLB／結束20天大聯盟之旅 鄧愷威收穫生涯首勝下放3A

美職舊金山巨人隊進行球員調度，台灣投手鄧愷威被下放3A，結束為期20天的大聯盟之旅，留下1勝3敗、防禦率8.78，12次...

MLB／教士教頭喊話今晚就打道奇 塔提斯冷回：先睡覺好嗎？

教士隊在前一波3連戰遭到道奇隊橫掃，亟欲復仇的心，總教練席爾特（Mike Shildt）毫不掩飾，今天賽後喊話：「我們準...

MLB／投出「無法擊中的球」克蕭笑說：我不知道怎麼辦

道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）今天對洛磯隊繳出5.2局失3分表現，幫助道奇以9：5拿下勝利。比賽中出現有趣一幕，他投出一顆「無法擊中的球」。 大聯盟官網以「克蕭投出無法擊中的球，但

MLB／「基襪大戰」洋基4失誤+9保送 紅襪得點圈19支3仍贏球

洋基隊在「基襪大戰」4連戰首場發生4次失誤，儘管紅襪隊得點圈19支3，終場仍以6：3贏球，斬斷洋基近期的5連勝。 2局下洋基「白飯哥」萊斯（Ben Rice）擊出本季第20轟，形成1：1平手，加

MLB／前道奇少主布勒轉戰紅襪投太爛 4583萬獎金恐領不到

前道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）今年與紅襪隊簽1年2105萬美元合約，但表現不佳，根據《MassLive.com》報導，紅襪考慮將他調往牛棚。 布勒本季先發22場，7勝7敗，

MiLB／莊陳仲敖2A優質先發奪第6勝 李灝宇3A連6戰敲安

旅美運動家隊2A投手莊陳仲敖今天先發投6.2局飆8K，挨轟共失2分責失分，優質先發拿下個人本季第6勝；老虎隊3A野手李灝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。