MLB／投出「無法擊中的球」克蕭笑說：我不知道怎麼辦

道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）今天對洛磯隊繳出5.2局失3分表現，幫助道奇以9：5拿下勝利。比賽中出現有趣一幕，他投出一顆「無法擊中的球」。

大聯盟官網以「克蕭投出無法擊中的球，但不是你想的那樣」為題報導此事，這顆球並不是犀利到打者揮不到；而是一顆離譜的挖地瓜壞球，打者根本不可能出棒。

克蕭受訪時笑說，「我本來要叫捕手魯辛（Dalton Rushing）上來開會，但當時投球計時器快跑完，壘上又沒人，我真的不知該怎麼辦。我也不想隨便丟一顆好打的球，但又不能隨意退板。」

克蕭今天收下本季第8勝，防禦率3.13。道奇以2勝2敗結束對洛磯的系列賽，目前戰績73勝55敗仍位居國聯龍頭，只領先第2的教士隊1場勝差，雙方明天將再度展開3連戰。