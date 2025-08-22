快訊

MLB／今永昇太7局好投「問天」吞敗 釀酒人成首支80勝球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太。 法新社
小熊隊日本左投今永昇太今天面對強敵釀酒人隊，繳出7局失2分的優質先發，但終場仍以1：4輸球，這是小熊在瑞格利球場（Wrigley Field）的第4000敗。釀酒人則結束3連敗，成為本季首支80勝球隊。

2局上今永遭圖蘭（Brice Turang）2分砲狙擊，總計主投7局只被敲3安，失掉2分，送出5次三振和2次保送，防禦率3.03。

釀酒人打線雖獲得8次保送，但得點圈8打數0安打，只靠阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的高飛犧牲打拿下1分，終場以1：4輸球，今永苦吞個人本季第6敗。

今永賽後受訪時談到投球表現，「前2局投得不算太理想，但捕手引導非常出色，從第4局開始我幾乎變了一個人，能投出好內容，真的非常感謝隊友們。」

