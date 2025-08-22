MiLB／莊陳仲敖2A優質先發奪第6勝 李灝宇3A連6戰敲安

快訊

中央社／ 台北22日電
老虎隊3A野手李灝宇出賽維持手感，單場2安1打點、連6場出賽敲安。。截圖自老虎3A X
旅美運動家隊2A投手莊陳仲敖今天先發投6.2局飆8K，挨轟共失2分責失分，優質先發拿下個人本季第6勝；老虎隊3A野手李灝宇出賽維持手感，單場2安1打點、連6場出賽敲安。

美國職棒小聯盟奧克蘭運動家隊2A今天與明尼蘇達雙城隊2A交手，運動家隊派出台灣投手莊陳仲敖先發，莊陳仲敖首局1人出局後被詹金斯（WalkerJenkins）敲出陽春砲，但及時回穩，連續製造2個滾地球出局。

莊陳仲敖2局上被首名打者敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，3局上保送首名打者，接著抓到盜壘、連投2次三振，沒有失分，4局上讓對手3上3下，5局上2人出局後被敲出安打，接著三振抓到該局第3個出局數。

莊陳仲敖6局上也有投出保送，但沒有失分，7局上續投1人出局後被敲出二壘打，滾地球抓到第2個出局數後退場，接替隊友挨轟失掉2分，其中1分要算在莊陳仲敖身上。

莊陳仲敖總計用96球投6.2局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出8次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分，球隊終場以9比3拿勝，莊陳仲敖拿下本季第6勝，賽後防禦率4.10。

底特律老虎隊3A今天與華盛頓國民隊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守三壘，李灝宇1局上敲出右外野方向安打，2局上敲出高飛犧牲打有1分打點，4局上敲出三壘方向平飛球出局。

李灝宇6局上敲出雙殺打，7局上敲出游擊方向安打，9局上敲出右外野方向飛球出局；李灝宇單場5打數敲出2支安打，貢獻1分打點、有2得分，賽後打擊率2成40；老虎隊終場以16比5搶勝。

老虎 莊陳仲敖

