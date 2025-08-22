MLB／今年只出賽1場！太空人網羅9屆明星守護神「金寶」
太空人隊守護神海德（Josh Hader）日前受傷，據大聯盟官網報導，太空人簽下前明星終結者「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）。
金布洛爾今年重返老東家勇士隊，6月6日才升上大聯盟，投1局沒有失分，但隔天就被指定讓渡（DFA）。金布洛爾後來成為自由球員，選擇與遊騎兵隊簽小聯盟合約。
不過金布洛爾在遊騎兵始終沒登上大聯盟，3A出賽24場，21局送出28次三振、12次保送，防禦率3.86，每局被上壘率1.14。
現年37歲的金布洛爾生涯9度入選明星賽，累積440次救援成功，大聯盟史上第5多。
海德今年繳出優異成績，出賽48場，累積28次救援成功，52.2局飆76次三振，防禦率2.05，每局被上壘率0.85。不過他日前遭遇左肩關節囊扭傷，例行賽可能報銷，他受訪時表示，希望季後賽能復出。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言