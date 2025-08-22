MLB／今年只出賽1場！太空人網羅9屆明星守護神「金寶」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「金寶」金布洛爾。 路透
太空人隊守護神海德（Josh Hader）日前受傷，據大聯盟官網報導，太空人簽下前明星終結者「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）。

金布洛爾今年重返老東家勇士隊，6月6日才升上大聯盟，投1局沒有失分，但隔天就被指定讓渡（DFA）。金布洛爾後來成為自由球員，選擇與遊騎兵隊簽小聯盟合約。

不過金布洛爾在遊騎兵始終沒登上大聯盟，3A出賽24場，21局送出28次三振、12次保送，防禦率3.86，每局被上壘率1.14。

現年37歲的金布洛爾生涯9度入選明星賽，累積440次救援成功，大聯盟史上第5多。

海德今年繳出優異成績，出賽48場，累積28次救援成功，52.2局飆76次三振，防禦率2.05，每局被上壘率0.85。不過他日前遭遇左肩關節囊扭傷，例行賽可能報銷，他受訪時表示，希望季後賽能復出。

