快訊

內閣人事調整！張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫可望接任經長

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「基襪大戰」洋基4失誤+9保送 紅襪得點圈19支3仍贏球

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「法官」賈吉。 路透
洋基「法官」賈吉。 路透

洋基隊在「基襪大戰」4連戰首場發生4次失誤，儘管紅襪隊得點圈19支3，終場仍以6：3贏球，斬斷洋基近期的5連勝。

2局下洋基「白飯哥」萊斯（Ben Rice）擊出本季第20轟，形成1：1平手，加上前面2戰的14轟，洋基連20分都靠全壘打拿下，並列1961年擴張時代以來最多紀錄。4局下洋基老將高史密特（Paul Goldschmidt）敲出帶有1分打點的安打，才中斷這項紀錄。

本場比賽戰況激烈，紅襪6局上靠安東尼（Roman Anthony）的適時安打追平，7局上再靠新同學洛伊（Nathaniel Lowe）的長打攻下超前分。9局上高史密特發生低級守備失誤，隨後安東尼轟出2分砲奠定勝基，終場就以6：3擊退洋基。

洋基投手群全場9保送，守備又發生4次失誤，讓紅襪獲得19個打點圈打擊機會，儘管紅襪把握度不佳僅3支安打，最終還是拿下勝利，以安東尼5打數2安打貢獻3打點，表現最為亮眼。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數1安打，選到1次保送。近況絕佳的怪力男史丹頓（Giancarlo Stanton）熄火，4打數0安打，只靠1次保送上壘。萊斯表現最好，3打數2安打，包含全壘打和三壘安打，有獲得1次保送。

賽後洋基戰績69勝58敗仍居美聯外卡第1，但只領先69勝59敗的紅襪半場勝差。

洋基 紅襪 Aaron Judge Giancarlo Stanton

相關新聞

MLB／結束20天大聯盟之旅 鄧愷威收穫生涯首勝下放3A

美職舊金山巨人隊進行球員調度，台灣投手鄧愷威被下放3A，結束為期20天的大聯盟之旅，留下1勝3敗、防禦率8.78，12次...

MLB／大谷挨強襲球休兵1天獲睡覺指示 道奇火力挺克蕭奪勝

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天先發4局失5分被打爆，右大腿還挨了一記強襲球，今天休兵一天，總教練羅伯茲（Dave Rober...

MLB／教士教頭喊話今晚就打道奇 塔提斯冷回：先睡覺好嗎？

教士隊在前一波3連戰遭到道奇隊橫掃，亟欲復仇的心，總教練席爾特（Mike Shildt）毫不掩飾，今天賽後喊話：「我們準...

MLB／「基襪大戰」洋基4失誤+9保送 紅襪得點圈19支3仍贏球

洋基隊在「基襪大戰」4連戰首場發生4次失誤，儘管紅襪隊得點圈19支3，終場仍以6：3贏球，斬斷洋基近期的5連勝。 2局下洋基「白飯哥」萊斯（Ben Rice）擊出本季第20轟，形成1：1平手，加

MLB／今年只出賽1場！太空人網羅9屆明星守護神「金寶」

太空人隊守護神海德（Josh Hader）日前受傷，據大聯盟官網報導，太空人簽下前明星終結者「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）。 金布洛爾今年重返老東家勇士隊，6月6日才升上大聯盟，

MLB／光芒清40人空間 費爾柴德被放進60天傷兵名單

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）曾表態願意為中華隊效力，參加2026年世界棒球經典賽（WBC），不過今天他被光芒隊放進60天傷兵名單。 費爾柴德今年開季被紅人隊DFA後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。