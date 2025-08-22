MLB／「基襪大戰」洋基4失誤+9保送 紅襪得點圈19支3仍贏球

洋基隊在「基襪大戰」4連戰首場發生4次失誤，儘管紅襪隊得點圈19支3，終場仍以6：3贏球，斬斷洋基近期的5連勝。

2局下洋基「白飯哥」萊斯（Ben Rice）擊出本季第20轟，形成1：1平手，加上前面2戰的14轟，洋基連20分都靠全壘打拿下，並列1961年擴張時代以來最多紀錄。4局下洋基老將高史密特（Paul Goldschmidt）敲出帶有1分打點的安打，才中斷這項紀錄。

本場比賽戰況激烈，紅襪6局上靠安東尼（Roman Anthony）的適時安打追平，7局上再靠新同學洛伊（Nathaniel Lowe）的長打攻下超前分。9局上高史密特發生低級守備失誤，隨後安東尼轟出2分砲奠定勝基，終場就以6：3擊退洋基。

洋基投手群全場9保送，守備又發生4次失誤，讓紅襪獲得19個打點圈打擊機會，儘管紅襪把握度不佳僅3支安打，最終還是拿下勝利，以安東尼5打數2安打貢獻3打點，表現最為亮眼。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數1安打，選到1次保送。近況絕佳的怪力男史丹頓（Giancarlo Stanton）熄火，4打數0安打，只靠1次保送上壘。萊斯表現最好，3打數2安打，包含全壘打和三壘安打，有獲得1次保送。

賽後洋基戰績69勝58敗仍居美聯外卡第1，但只領先69勝59敗的紅襪半場勝差。