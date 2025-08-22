MLB／光芒清40人空間 費爾柴德被放進60天傷兵名單

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）曾表態願意為中華隊效力，參加2026年世界棒球經典賽（WBC），不過今天他被光芒隊放進60天傷兵名單。

費爾柴德今年開季被紅人隊DFA後，轉戰勇士隊。在勇士因右小指傷勢只出賽28場，表現也不理想，51打數11安打，打擊率0.216，有2打點2盜壘，OPS值0.606。

費爾柴德7月底被DFA後，透過現金交易轉戰光芒，沒想到一場都沒上，就因右側腹斜肌拉傷進傷兵名單。

光芒今天再做出陣容異動，南韓內野手金河成因下背部發炎進10天傷兵名單，從3A拉上百大新秀第4名游擊手威廉斯（Carson Williams），為了清出40人名單空間，將費爾柴德轉至60天傷兵名單。