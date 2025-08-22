快訊

MLB／教士教頭喊話今晚就打道奇 塔提斯冷回：先睡覺好嗎？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
教士隊塔提斯。 美聯社

教士隊在前一波3連戰遭到道奇隊橫掃，亟欲復仇的心，總教練席爾特（Mike Shildt）毫不掩飾，今天賽後喊話：「我們準備好了，今晚就可以打道奇！」倒是子弟兵塔提斯（Fernando Tatis Jr.）務實許多，賽後聽說自家教頭的發言，冷回：「我要先睡覺」。

道奇今天以9：5擊敗洛磯隊，教士則是8：4擊敗巨人隊，雙雙搶下勝利後處於道奇73勝55敗、教士72勝56敗，雙方以1場勝差在國聯西區的競爭上緊咬，明天將展開重要的3連戰正面交鋒。

教士在上周的過招中遭到道奇3戰橫掃，今天賽後被問到即將再逢宿敵，席爾特表示，球隊已經做好準備，迫不及待再戰道奇，甚至今晚就打也沒問題。

有趣的是，記者拿教頭的發言詢問塔提斯，「Mike說，他已經準備好要面對道奇…他是說『現在（right now）』」，提問到這還忍不出爆笑出聲，才繼續問題：「對你們來說，有多期待這波系列賽呢？」塔提斯眼神沒有絲毫熱情，他說：「比起這個，我需要先睡覺。」被問到教練和選手的差異是否因教練不是上場作戰的人，塔提斯實話實話，「是啊！F**K，真想看他跟我們一樣那樣跑後看還能不能說出這種話。」

塔提斯表示，教練用意是激勵選手鬥志、提醒態度，能有像他這樣的人領導團隊是件好事。媒體忍不住再問：「但還是想叫他先冷靜一下對吧？」塔提斯苦笑說：「是啊！」

道奇 教士 塔提斯

相關新聞

MLB／結束20天大聯盟之旅 鄧愷威收穫生涯首勝下放3A

美職舊金山巨人隊進行球員調度，台灣投手鄧愷威被下放3A，結束為期20天的大聯盟之旅，留下1勝3敗、防禦率8.78，12次...

MLB／大谷挨強襲球休兵1天獲睡覺指示 道奇火力挺克蕭奪勝

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天先發4局失5分被打爆，右大腿還挨了一記強襲球，今天休兵一天，總教練羅伯茲（Dave Rober...

MLB／教士教頭喊話今晚就打道奇 塔提斯冷回：先睡覺好嗎？

教士隊在前一波3連戰遭到道奇隊橫掃，亟欲復仇的心，總教練席爾特（Mike Shildt）毫不掩飾，今天賽後喊話：「我們準...

MLB／名將約克維奇為洋基開球 網球迷賈吉興奮合影

在挑戰生涯第25座大滿貫單打冠軍前，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）先挑戰了一項特殊任務，今天為美國...

MLB／光芒清40人空間 費爾柴德被放進60天傷兵名單

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）曾表態願意為中華隊效力，參加2026年世界棒球經典賽（WBC），不過今天他被光芒隊放進60天傷兵名單。 費爾柴德今年開季被紅人隊DFA後

MLB／洋基史丹頓8月繳超狂打擊數據 賈吉：我見過最專心的人

「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今天10局上代打轟出2分砲，幫助洋基終場以6：4險勝光芒隊。「法官」賈吉（Aaron Judge）受訪時盛讚史丹頓打球很專注。 加上今天的2

