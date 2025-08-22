聽新聞
MLB／教士教頭喊話今晚就打道奇 塔提斯冷回：先睡覺好嗎？
教士隊在前一波3連戰遭到道奇隊橫掃，亟欲復仇的心，總教練席爾特（Mike Shildt）毫不掩飾，今天賽後喊話：「我們準備好了，今晚就可以打道奇！」倒是子弟兵塔提斯（Fernando Tatis Jr.）務實許多，賽後聽說自家教頭的發言，冷回：「我要先睡覺」。
道奇今天以9：5擊敗洛磯隊，教士則是8：4擊敗巨人隊，雙雙搶下勝利後處於道奇73勝55敗、教士72勝56敗，雙方以1場勝差在國聯西區的競爭上緊咬，明天將展開重要的3連戰正面交鋒。
教士在上周的過招中遭到道奇3戰橫掃，今天賽後被問到即將再逢宿敵，席爾特表示，球隊已經做好準備，迫不及待再戰道奇，甚至今晚就打也沒問題。
有趣的是，記者拿教頭的發言詢問塔提斯，「Mike說，他已經準備好要面對道奇…他是說『現在（right now）』」，提問到這還忍不出爆笑出聲，才繼續問題：「對你們來說，有多期待這波系列賽呢？」塔提斯眼神沒有絲毫熱情，他說：「比起這個，我需要先睡覺。」被問到教練和選手的差異是否因教練不是上場作戰的人，塔提斯實話實話，「是啊！F**K，真想看他跟我們一樣那樣跑後看還能不能說出這種話。」
塔提斯表示，教練用意是激勵選手鬥志、提醒態度，能有像他這樣的人領導團隊是件好事。媒體忍不住再問：「但還是想叫他先冷靜一下對吧？」塔提斯苦笑說：「是啊！」
