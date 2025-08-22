MLB／名將約克維奇為洋基開球 網球迷賈吉興奮合影

在挑戰生涯第25座大滿貫單打冠軍前，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）先挑戰了一項特殊任務，今天為美國職棒洋基隊開球，還與隊長賈吉（Aaron Judge）交換球拍與球棒。

洋基今天對戰紅襪隊賽前，邀請約克維奇在洋基球場擔任開球嘉賓，賽前練習時他一度想嘗試拿網球拍將球拍出，但最後還是採取傳統方式，在投手丘上用手輕鬆將球投向本壘板，一個彈跳後進入威爾斯（Austin Wells）的手套中。

開球之前，約克維奇與賈吉、威爾斯、沃爾普（Anthony Volpe）合影留念，他送給賈吉一支網球拍，而賈吉則回贈了一根簽名棒球棒，原因是賈吉也是網球迷，過去就曾多次現身美國網球公開賽現場觀賽。

約克維奇正是因為參加今年美網而造訪紐約，他生涯曾4次奪下美網男子單打冠軍，前一次是2023年，他今年首戰將在美國時間周日對上越南裔美國籍好手勒納．田（Learner Tien）。

約克維奇為洋基隊開球

Novak Djokovic throws out the 1st pitch at Yankee Stadium! pic.twitter.com/CVpzNuSXFk — MLB (@MLB) 2025年8月22日

約克維奇與賈吉交換球拍、球棒