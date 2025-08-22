MLB／大谷挨強襲球休兵1天獲睡覺指示 道奇火力挺克蕭奪勝

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天先發4局失5分被打爆，右大腿還挨了一記強襲球，今天休兵一天，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前被問到他的狀況時透露：「我還沒見到他，我叫他多睡一點，晚點再來球場。」道奇今天以9：5擊敗洛磯隊，而大谷預計明天就會重回打線，交戰強敵教士隊。

大谷缺陣的比賽，打線今天展現暢通火力，前5局都有分數進帳，首局貝茲（Mookie Betts）保送之後，弗里曼（Freddie Freeman）敲出兩分砲，第2局帕赫斯（Andy Pages）安打、寇爾（Alex Call）保送開啟攻勢，羅哈斯（Miguel Rojas）安打先貢獻1分，後續史密斯（Will Smith）滿壘時挨觸身球再擠回1分。

第3局弗里蘭（Alex Freeland）三壘打、寇爾一壘打串連再添分數，弗里蘭第4局再以二壘打追加分數，第5局則是帕赫斯的陽春砲建功，擴大為8：2領先，資深左投克蕭（Clayton Kershaw）投球任內給予滿滿援護，而他也以先發5.2局被敲6安打、失3分，拿下本季第8勝。

道奇在這波面對大聯盟戰績最差的洛磯4連戰，以2勝2敗收工，接下來將前往客場展開與教士的3連戰，再次展開國聯西區王座攻防戰。此役貢獻3安猛打的弗里蘭表示，「我們會帶著今天這一勝的氣勢迎戰教士。」