聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「西語老師」赫南德茲(左)、大谷翔平(右)。 路透
道奇隊日籍球星大谷翔平昨天先發4局失5分被打爆，右大腿還挨了一記強襲球，今天休兵一天，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前被問到他的狀況時透露：「我還沒見到他，我叫他多睡一點，晚點再來球場。」道奇今天以9：5擊敗洛磯隊，而大谷預計明天就會重回打線，交戰強敵教士隊。

大谷缺陣的比賽，打線今天展現暢通火力，前5局都有分數進帳，首局貝茲（Mookie Betts）保送之後，弗里曼（Freddie Freeman）敲出兩分砲，第2局帕赫斯（Andy Pages）安打、寇爾（Alex Call）保送開啟攻勢，羅哈斯（Miguel Rojas）安打先貢獻1分，後續史密斯（Will Smith）滿壘時挨觸身球再擠回1分。

第3局弗里蘭（Alex Freeland）三壘打、寇爾一壘打串連再添分數，弗里蘭第4局再以二壘打追加分數，第5局則是帕赫斯的陽春砲建功，擴大為8：2領先，資深左投克蕭（Clayton Kershaw）投球任內給予滿滿援護，而他也以先發5.2局被敲6安打、失3分，拿下本季第8勝。

道奇在這波面對大聯盟戰績最差的洛磯4連戰，以2勝2敗收工，接下來將前往客場展開與教士的3連戰，再次展開國聯西區王座攻防戰。此役貢獻3安猛打的弗里蘭表示，「我們會帶著今天這一勝的氣勢迎戰教士。」

道奇 教士 大谷翔平

相關新聞

MLB／結束20天大聯盟之旅 鄧愷威收穫生涯首勝下放3A

美職舊金山巨人隊進行球員調度，台灣投手鄧愷威被下放3A，結束為期20天的大聯盟之旅，留下1勝3敗、防禦率8.78，12次...

MLB／大谷挨強襲球休兵1天獲睡覺指示 道奇火力挺克蕭奪勝

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天先發4局失5分被打爆，右大腿還挨了一記強襲球，今天休兵一天，總教練羅伯茲（Dave Rober...

MLB／洋基史丹頓8月繳超狂打擊數據 賈吉：我見過最專心的人

「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今天10局上代打轟出2分砲，幫助洋基終場以6：4險勝光芒隊。「法官」賈吉（Aaron Judge）受訪時盛讚史丹頓打球很專注。 加上今天的2

MLB／小熊布許關鍵安打致勝 賞釀酒人本季第二次系列賽3連敗

國聯中區龍頭戰今天進入第3場，釀酒人在迎來睽違25天的2連敗後試圖擊敗小熊扳回一城，不過卻又再次踢鐵板，第九局沒能把握滿壘優勢，以3：4惜敗，連續3天都倒在芝加哥的瑞格利球場（Wrigley Fiel

MLB／菊池雄星990K登日本投手第5 改變策略繳久違7局好投

天使隊34歲日本左投菊池雄星今天對紅人隊，先發7局被敲7安，只失1分。天使8局下才打進超前分，最終以2：1險勝。菊池無關勝敗，生涯累積990次三振，超越黑田博樹，登上大聯盟日本投手第5名。 3局

MLB／「紅綠燈」頻繁失準 響尾蛇三壘指導教練遭主帥撤換

響尾蛇今天拿下艱難一勝，在主場靠著古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）關鍵追平陽春砲跟卡斯提歐（Adrian Del Castillo）代打再見安，以3：2擊敗守護者，取得2連勝。本應享受

