MLB／結束20天大聯盟之旅 鄧愷威收穫生涯首勝下放3A
美職舊金山巨人隊進行球員調度，台灣投手鄧愷威被下放3A，結束為期20天的大聯盟之旅，留下1勝3敗、防禦率8.78，12次三振的成績，出現9次四壞、3次觸身球，控球會是接下來要加強的方向。
巨人隊今天將後援右投佩奎羅（Joel Peguero）、外野手馬托斯（Luis Matos）拉上大聯盟，下放鄧愷威以及外野手麥克雷（Grant McCray），並為了空出40人名單而將左投米勒（Erik Miller）轉往60天傷兵。
鄧愷威本季在3A表現優異，25場出賽投54局締造86次三振，防禦率3.67，也因此在台灣時間8月2日被升上大聯盟，並在隔天迎來本季初登板，面對大都會隊先發3.1局失5分吞敗。
第2次出賽是在8月9日對上國民隊，因假先發關係在第2局中繼，結果繳出5局無失分的代表作，拿下大聯盟生涯首勝，也是自2019年9月7日的王維中之後，相隔2163天再次有台灣投手在大聯盟拿下勝投。
然而接下來兩場鄧愷威都對教士隊先發，8月14日先發1.2局失7分（6分責失），20日先發3.1局失3分（2分責失），兩場皆吞下敗投。
這兩場比賽合計出現5次四壞球、2次觸身球，鄧愷威在20日之戰賽後也坦言對自己的控球不滿意，2次觸身球是最大關鍵，總教練梅爾文（Bob Melvin）雖認為鄧愷威的控球、球威皆比前一場有進步，但也無法保證下一次先發的機會，球隊也在今天做出調度。
