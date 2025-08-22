快訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

館長突揭成功開大陸抖音帳號！自嘲「追蹤我會沒女友」 粉絲數曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／結束20天大聯盟之旅 鄧愷威收穫生涯首勝下放3A

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鄧愷威。 路透
鄧愷威。 路透

美職舊金山巨人隊進行球員調度，台灣投手鄧愷威被下放3A，結束為期20天的大聯盟之旅，留下1勝3敗、防禦率8.78，12次三振的成績，出現9次四壞、3次觸身球，控球會是接下來要加強的方向。

巨人隊今天將後援右投佩奎羅（Joel Peguero）、外野手馬托斯（Luis Matos）拉上大聯盟，下放鄧愷威以及外野手麥克雷（Grant McCray），並為了空出40人名單而將左投米勒（Erik Miller）轉往60天傷兵。

鄧愷威本季在3A表現優異，25場出賽投54局締造86次三振，防禦率3.67，也因此在台灣時間8月2日被升上大聯盟，並在隔天迎來本季初登板，面對大都會隊先發3.1局失5分吞敗。

第2次出賽是在8月9日對上國民隊，因假先發關係在第2局中繼，結果繳出5局無失分的代表作，拿下大聯盟生涯首勝，也是自2019年9月7日的王維中之後，相隔2163天再次有台灣投手在大聯盟拿下勝投。

然而接下來兩場鄧愷威都對教士隊先發，8月14日先發1.2局失7分（6分責失），20日先發3.1局失3分（2分責失），兩場皆吞下敗投。

這兩場比賽合計出現5次四壞球、2次觸身球，鄧愷威在20日之戰賽後也坦言對自己的控球不滿意，2次觸身球是最大關鍵，總教練梅爾文（Bob Melvin）雖認為鄧愷威的控球、球威皆比前一場有進步，但也無法保證下一次先發的機會，球隊也在今天做出調度。

巨人 鄧愷威 大聯盟

延伸閱讀

MLB／本場最大目標「攻擊好球帶」鄧愷威：沒有想著三振

MLB／鄧愷威自評「最不滿意部分」巨人教頭讚有進步但未保證先發

MLB／美媒評鄧愷威橫掃球效果好但控球仍掙扎 投球忍者稱讚曲球

MLB／鄧愷威3.1局失3分吞第3敗 李政厚陽春砲後巨人打線急凍

相關新聞

MLB／結束20天大聯盟之旅 鄧愷威收穫生涯首勝下放3A

美職舊金山巨人隊進行球員調度，台灣投手鄧愷威被下放3A，結束為期20天的大聯盟之旅，留下1勝3敗、防禦率8.78，12次...

MLB／大谷挨強襲球休兵1天獲睡覺指示 道奇火力挺克蕭奪勝

道奇隊日籍球星大谷翔平昨天先發4局失5分被打爆，右大腿還挨了一記強襲球，今天休兵一天，總教練羅伯茲（Dave Rober...

MLB／洋基史丹頓8月繳超狂打擊數據 賈吉：我見過最專心的人

「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今天10局上代打轟出2分砲，幫助洋基終場以6：4險勝光芒隊。「法官」賈吉（Aaron Judge）受訪時盛讚史丹頓打球很專注。 加上今天的2

MLB／小熊布許關鍵安打致勝 賞釀酒人本季第二次系列賽3連敗

國聯中區龍頭戰今天進入第3場，釀酒人在迎來睽違25天的2連敗後試圖擊敗小熊扳回一城，不過卻又再次踢鐵板，第九局沒能把握滿壘優勢，以3：4惜敗，連續3天都倒在芝加哥的瑞格利球場（Wrigley Fiel

MLB／菊池雄星990K登日本投手第5 改變策略繳久違7局好投

天使隊34歲日本左投菊池雄星今天對紅人隊，先發7局被敲7安，只失1分。天使8局下才打進超前分，最終以2：1險勝。菊池無關勝敗，生涯累積990次三振，超越黑田博樹，登上大聯盟日本投手第5名。 3局

MLB／「紅綠燈」頻繁失準 響尾蛇三壘指導教練遭主帥撤換

響尾蛇今天拿下艱難一勝，在主場靠著古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）關鍵追平陽春砲跟卡斯提歐（Adrian Del Castillo）代打再見安，以3：2擊敗守護者，取得2連勝。本應享受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。