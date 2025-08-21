MLB／洋基史丹頓8月繳超狂打擊數據 賈吉：我見過最專心的人

「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今天10局上代打轟出2分砲，幫助洋基終場以6：4險勝光芒隊。「法官」賈吉（Aaron Judge）受訪時盛讚史丹頓打球很專注。

加上今天的2分砲，史丹頓8月出賽14場，37打數16安打（7轟），有11保送、17打點，打擊率0.432，OPS值1.550。

洋基最近2場比賽狂敲14轟，與1999年紅人隊並列史上最多，巧合的是，洋基教頭布恩 （Aaron Boone）在該場比賽敲出首轟。洋基取得5連勝，落後美聯東區龍頭藍鳥隊剩4場，美聯外卡排第1。

「這是很棒的客場之旅。」史丹頓賽後說，「我們一直把球打得扎實，打得很高，打出很多全壘打，也有適時安打。我們各方面都運轉很好，希望能把氣勢帶到周末。」

過去史丹頓代打表現掙扎，如今情況改變，他養成從第一局就保持專注心態，因此就算沒先發也隨時能投入比賽，「心態其實一直在，只是在想辦法把握並執行。隨年齡增長，你會變更聰明，更有效率地做出調整，最重要的是把計畫落實。」

賈吉也盛讚史丹頓，「他是我看過最專心的球員之一。即使整場沒打，他仍隨時準備好關鍵時刻挺身而出，今天他做到這件事。」