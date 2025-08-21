MLB／小熊布許關鍵安打致勝 賞釀酒人本季第二次系列賽3連敗

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人今天以3：4再次輸給小熊，吞下本季自開幕戰後第2次系列賽3連敗，其中布許（Michael Busch）三分安打成為小熊獲勝關鍵。 美聯社
國聯中區龍頭戰今天進入第3場，釀酒人在迎來睽違25天的2連敗後試圖擊敗小熊扳回一城，不過卻又再次踢鐵板，第九局沒能把握滿壘優勢，以3：4惜敗，連續3天都倒在芝加哥的瑞格利球場（Wrigley Field）。

本場比賽釀酒人派出大物新秀米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）擔綱先發，他在前兩局也展現壓制力，兩度上演三上三下，但三局下卻突然出現控球不穩，連續投出3次保送被進佔滿壘，而打者布許（Michael Busch）也沒打算讓機會溜走，一棒將球擊向左外野方向，形成強勁飛球清空壘包，這記帶有3分打點的二壘安打也為小熊奠定勝基，至於米蕭洛斯基則是守住第四局後就黯然退場。

六局上釀酒人圖蘭（Brice Turang）用適時安打追回1分，但八局下小熊新秀蕭爾（Matt Shaw）又用陽春砲討回2分領先。情況一直膠著到九局上，小熊派出終結者帕連西亞（Daniel Palencia），解決兩名打者後他卻遭遇亂流，先挨詹森（Danny Jansen）安打失1分，接著連續保送導致滿壘危機。好在最終面對康崔拉斯（William Contreras）用3球成功守住，讓釀酒人中了「滿壘計」，以4：3驚險奪下3連勝。

釀酒人上次在系列賽3連敗，已經是開幕戰交手洋基的時候，儘管連輸小熊3場，靠著之前兩波至少11連勝底蘊，目前依然以79勝48敗位居國聯中區龍頭，並且仍有可能是本季最快突破80勝的球隊。至於小熊依舊落後釀酒人6場，這系列賽結束後兩隊分別將對到整體實力較弱的天使與巨人。

