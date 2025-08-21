MLB／菊池雄星990K登日本投手第5 改變策略繳久違7局好投

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
天使隊34歲日本左投菊池雄星今天對紅人隊，先發7局被敲7安，只失1分。天使8局下才打進超前分，最終以2：1險勝。菊池無關勝敗，生涯累積990次三振，超越黑田博樹，登上大聯盟日本投手第5名。

3局上菊池雄星被紅人首名打者海耶斯（Ke'Bryan Hayes）敲二壘安打，雖接下來連飆2次三振，但被馬提（Noelvi Marte）敲出適時安打，紅人取得1：0領先。

4局下天使孟卡達（Yoan Moncada）敲出追平陽春砲。8局下天使倫吉佛（Luis Rengifo）把握得點圈機會，敲出安打送回第2分，天使終場就以1分之差贏球。

菊池用88球投完7局後收工，總計被敲7支安打，有4次三振、無保送，只失1分，防禦率下修至3.42。生涯在大聯盟累積990次三振，取代黑田博樹的986次，登上日本投手第5名，第4名的田中將大991次，預計下一場菊池就能超越。

菊池近9場先發有8次沒能撐過6局，上一次投滿7局是6月26日。賽後他提到自己改變投球策略，將速球控制好球帶兩側，滑球速度放慢並增加變化幅度，看起來更像滑球，他表示，「會有更多數據，其他隊也會因應調整，這就像一場持續進行的棋局，我要隨時觀察情況並做出調整。」

天使 菊池雄星

