MLB／「紅綠燈」頻繁失準 響尾蛇三壘指導教練遭主帥撤換

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇教頭羅夫洛（Torey Lovullo）公布將解除球隊三壘指導教練拉肯（Shaun Larkin）（左）的職務。 美聯社
響尾蛇今天拿下艱難一勝，在主場靠著古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）關鍵追平陽春砲跟卡斯提歐（Adrian Del Castillo）代打再見安，以3：2擊敗守護者，取得2連勝。本應享受勝利的喜悅，不過賽後教頭羅夫洛（Torey Lovullo）公布了一項人事異動，決定解除三壘指導教練拉肯（Shaun Larkin）的職務。

換人導火線是此戰5局下響尾蛇無人出局一壘有人時，麥肯（James McCann）敲出安打，守護者隊中外野手A.馬丁尼茲（Angel Martínez）攔截後腳滑摔倒，仍趕快起身轉傳補位的三壘手，響尾蛇跑者湯瑪斯（Alek Thomas）接獲三壘指導教練指示衝往本壘，卻被守護者三壘手轉傳後觸殺，而這已是響尾蛇本季多次因指導錯誤在本壘出局。

「拉肯承擔了許多責任，」羅夫洛在賽後記者會說道：「指導三壘這個位置是一個重大的任務，我也曾試著對外界表達其中的困難，但現在這個時間點，我只能做出對球隊未來發展和對他本人最好的決定。」

響尾蛇在明天休兵後，會緊接著與紅人展開三連戰，因此球隊目前正積極尋找下一任三壘指導教練，並且隊內外人選都會納入評估。

拉肯2024年曾擔任響尾蛇球員發展部門主管，後於去年11月接任三壘指導，不過由於首次指導該位置因此出現許多問題，也屢遭外界質疑，「拉肯從未在大聯盟層級的賽事擔任三壘指導教練過，所以我們原先打算給予適應時間，但現在已經到了我必須下這個決定的地步。」羅夫洛補充，雖然必須解出拉肯三壘指導教練一職，但他也會持續進行內野防守工作的指導。

MLB 響尾蛇

