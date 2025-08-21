MLB／高海拔投球被洛磯痛擊 大谷翔平：不能當藉口

生涯第一次在高海拔的庫爾斯球場，大谷翔平留下4局被敲9支安打、失5分的成績，吞下轉戰道奇隊後的首敗，大谷翔平認為球的變化確實不明顯，但這也不是藉口，而總教練羅伯茲（Dave Roberts）則說「今天不是他的日子」。

大谷翔平過去曾在20座球場登板，作客洛磯隊是第一次，結果留下慘痛成果，羅伯茲指出，今天的大谷翔平並不在最佳狀態，速球不如以往，變化球、卡特球也缺乏銳利度。

大谷翔平也表示，今天速球投起來像是卡特球，也因此捕手史密斯（Will Smith）可能認為使用滑球系列更有效，所以今天滑球類型投比較多，速球如果能投到想要的位置還能發揮作用，但有時想投到邊角的球容易跑到偏中間的位置，這點需要修正。

是否因為高海拔作戰而有影響？大谷翔平認為，牛棚熱身練投時有感覺球的變化不如平地明顯，「這點我很清楚，也早有心理準備，所以我不會拿這當藉口。我希望下次如果還有機會在這裡投球，能把這次的經驗活用。」

至於身體上的負擔，大谷翔平認為沒有特別感受到影響，從第1局開始球的變化都是一樣，隨著局數增加球速也沒有明顯下滑，「與其說是體能問題，不如說是動作與感覺沒有掌握好，投出比較甜的球就會被打成安打。這可能就是今天的情況。」