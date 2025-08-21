快訊

MLB／大谷翔平右大腿沒事 但不滿意投球內容：很丟臉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷今天丟掉5分是本季最慘，他直言是一場「丟臉的內容」。 美聯社
道奇大谷翔平今天作客對上洛磯隊，先發登板4局被敲9支安打、丟掉5分是本季最慘，他直言是一場「丟臉的內容」，至於外界關心的強襲球傷勢，他認為沒有太大問題，經過明天的休息希望能趕上與教士隊的系列賽。

大谷翔平今天作為第1棒、投手，投到第4局被強襲球擊中右大腿，雖然仍撐著投完該局，也在5局上繼續上場打擊，但投手大谷投完4局下班，打者翔平也在第8局被代打換下。

大谷翔平表示，這次被強襲球打到的位置跟上次被觸身球的地方差不多，目前看來沒有太大問題，「我會確實做好治療，努力盡快回到正常狀態。」明天的賽事原本就安排大谷休兵，他也希望能趁此機會調整，「希望能早點恢復到能出場的狀態。」

回顧今天的投球表現，吞下轉戰道奇隊以來首敗的大谷翔平說：「只覺得對球隊很抱歉，也對自己的投球表現非常不滿，可以說是一場令人感到丟臉的內容吧。」

教士 道奇 大谷翔平

相關新聞

道奇隊大谷翔平今天作客對上洛磯隊，先發登板4局被敲9支安打、丟掉5分是本季最慘，他直言是一場「丟臉的內容」，至於外界關心...

MLB／高海拔投球被洛磯痛擊 大谷翔平：不能當藉口

生涯第一次在高海拔的庫爾斯球場，大谷翔平留下4局被敲9支安打、失5分的成績，吞下轉戰道奇隊後的首敗，大谷翔平認為球的變化...

MLB／見大谷翔平挨強襲球飛奔上場 羅伯茲：幸好是大腿…

道奇隊日本球星大谷翔平今天先發4局丟掉5分，作為打者也僅打3打席就提前退場，原因是第4局右大腿被強襲球擊中，總教練羅伯茲...

MLB／史瓦柏45轟再超越大谷 費城人橫掃水手狂破隊史紀錄

費城人今天在主場對上水手，以11：2完成橫掃外，也為這輪系列賽增添傳奇色彩。除了史瓦柏（Kyle Schwarber）敲出個人本季第45轟再度超車道奇巨星大谷翔平，獨居國聯全壘打王，球隊還一舉創造超多

MLB／「紅綠燈」頻繁失準 響尾蛇三壘指導教練遭主帥撤換

響尾蛇今天拿下艱難一勝，在主場靠著古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）關鍵追平陽春砲跟卡斯提歐（Adrian Del Castillo）代打再見安，以3：2擊敗守護者，取得2連勝。本應享受

MLB／高爾夫式全壘打！水手J-Rod超低擊球點開轟隊史第一人

水手今天對上費城人以2：11慘遭系列賽橫掃，但陣中明星中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）上演驚奇「高爾夫球式」開轟很吸睛，一舉打破隊史最低擊球點炸裂紀錄，也進帳本季個人

