MLB／大谷翔平右大腿沒事 但不滿意投球內容：很丟臉

道奇隊大谷翔平今天作客對上洛磯隊，先發登板4局被敲9支安打、丟掉5分是本季最慘，他直言是一場「丟臉的內容」，至於外界關心的強襲球傷勢，他認為沒有太大問題，經過明天的休息希望能趕上與教士隊的系列賽。

大谷翔平今天作為第1棒、投手，投到第4局被強襲球擊中右大腿，雖然仍撐著投完該局，也在5局上繼續上場打擊，但投手大谷投完4局下班，打者翔平也在第8局被代打換下。

大谷翔平表示，這次被強襲球打到的位置跟上次被觸身球的地方差不多，目前看來沒有太大問題，「我會確實做好治療，努力盡快回到正常狀態。」明天的賽事原本就安排大谷休兵，他也希望能趁此機會調整，「希望能早點恢復到能出場的狀態。」

回顧今天的投球表現，吞下轉戰道奇隊以來首敗的大谷翔平說：「只覺得對球隊很抱歉，也對自己的投球表現非常不滿，可以說是一場令人感到丟臉的內容吧。」