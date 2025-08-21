MLB／高爾夫式全壘打！水手J-Rod超低擊球點開轟隊史第一人

水手今天對上費城人以2：11慘遭系列賽橫掃，但陣中明星中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）上演驚奇「高爾夫球式」開轟很吸睛，一舉打破隊史最低擊球點炸裂紀錄，也進帳本季個人第25發全壘打。

Julio Rodríguez starts the @Mariners off with a bang 💥 pic.twitter.com/yYPcVaaj5h — MLB (@MLB) 2025年8月20日

這一幕發生在一局上兩人出局時，費城人先發盧薩多（Jesus Luzardo）投出下墜幅度驚人的滑球試圖誘導羅德里奎茲出棒，這一投甚至完全掉出好球帶，但砲管預熱完成的「J-Rod」完全沒在管，用「高爾夫球式」揮棒方式，把球強勢夯出左外野全壘打牆。

這一記開轟擊球點超低，離地僅0.71呎（約21.6公分），是自2008年聯盟採用球路追蹤辨識系統以來，水手隊史最低擊球點全壘打，也是聯盟2010年以來歷史第二低，最低一擊則是彼德森（Joc Pederson）在2022年4月12日擊出的0.61呎（約18.6公分）。

Julio Rodriguez!



This pitch was 0.71 ft above the ground



That’s the lowest pitch a Mariners player has homered on under pitch tracking (2008)



It’s also the 2nd-lowest by any MLB player since at least 2010, Joc Pederson 4/12/22 off 0.68 ft from position player https://t.co/SmqeNXdxQs — Sarah Langs (@SlangsOnSports) 2025年8月20日

此戰水手以2：11敗給費城人，但羅德里奎茲進帳了本季個人第25轟。從這記瘋狂的全壘打也可以看出「J-Rod」近況相當火燙，他的前14轟用了95場比賽，但近11轟則只用了32場比賽，砲管相當在線。目前水手正在經歷5連敗，但依然以68勝60敗位居美西排名第2，因第1的太空人今天輸球後也吞4連敗，兩隊僅1.5場勝差，仍有相當競爭力搶占龍頭之位。