快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

MLB／高爾夫式全壘打！水手J-Rod超低擊球點開轟隊史第一人

聯合新聞網／ 綜合報導
水手明星中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天打破隊史最低擊球點開轟紀錄，也進帳本季個人第25支全壘打。 美聯社
水手明星中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天打破隊史最低擊球點開轟紀錄，也進帳本季個人第25支全壘打。 美聯社

水手今天對上費城人以2：11慘遭系列賽橫掃，但陣中明星中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）上演驚奇「高爾夫球式」開轟很吸睛，一舉打破隊史最低擊球點炸裂紀錄，也進帳本季個人第25發全壘打。

這一幕發生在一局上兩人出局時，費城人先發盧薩多（Jesus Luzardo）投出下墜幅度驚人的滑球試圖誘導羅德里奎茲出棒，這一投甚至完全掉出好球帶，但砲管預熱完成的「J-Rod」完全沒在管，用「高爾夫球式」揮棒方式，把球強勢夯出左外野全壘打牆。

這一記開轟擊球點超低，離地僅0.71呎（約21.6公分），是自2008年聯盟採用球路追蹤辨識系統以來，水手隊史最低擊球點全壘打，也是聯盟2010年以來歷史第二低，最低一擊則是彼德森（Joc Pederson）在2022年4月12日擊出的0.61呎（約18.6公分）。

此戰水手以2：11敗給費城人，但羅德里奎茲進帳了本季個人第25轟。從這記瘋狂的全壘打也可以看出「J-Rod」近況相當火燙，他的前14轟用了95場比賽，但近11轟則只用了32場比賽，砲管相當在線。目前水手正在經歷5連敗，但依然以68勝60敗位居美西排名第2，因第1的太空人今天輸球後也吞4連敗，兩隊僅1.5場勝差，仍有相當競爭力搶占龍頭之位。

MLB J-Rod 水手

相關新聞

MLB／大谷翔平右大腿沒事 但不滿意投球內容：很丟臉

道奇隊大谷翔平今天作客對上洛磯隊，先發登板4局被敲9支安打、丟掉5分是本季最慘，他直言是一場「丟臉的內容」，至於外界關心...

MLB／高海拔投球被洛磯痛擊 大谷翔平：不能當藉口

生涯第一次在高海拔的庫爾斯球場，大谷翔平留下4局被敲9支安打、失5分的成績，吞下轉戰道奇隊後的首敗，大谷翔平認為球的變化...

MLB／見大谷翔平挨強襲球飛奔上場 羅伯茲：幸好是大腿…

道奇隊日本球星大谷翔平今天先發4局丟掉5分，作為打者也僅打3打席就提前退場，原因是第4局右大腿被強襲球擊中，總教練羅伯茲...

MLB／史瓦柏45轟再超越大谷 費城人橫掃水手狂破隊史紀錄

費城人今天在主場對上水手，以11：2完成橫掃外，也為這輪系列賽增添傳奇色彩。除了史瓦柏（Kyle Schwarber）敲出個人本季第45轟再度超車道奇巨星大谷翔平，獨居國聯全壘打王，球隊還一舉創造超多

MLB／「紅綠燈」頻繁失準 響尾蛇三壘指導教練遭主帥撤換

響尾蛇今天拿下艱難一勝，在主場靠著古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）關鍵追平陽春砲跟卡斯提歐（Adrian Del Castillo）代打再見安，以3：2擊敗守護者，取得2連勝。本應享受

MLB／高爾夫式全壘打！水手J-Rod超低擊球點開轟隊史第一人

水手今天對上費城人以2：11慘遭系列賽橫掃，但陣中明星中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）上演驚奇「高爾夫球式」開轟很吸睛，一舉打破隊史最低擊球點炸裂紀錄，也進帳本季個人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。