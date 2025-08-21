快訊

MLB／洋基菜鳥6局完全比賽寫紀錄 史丹頓10局代打轟險勝光芒

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊菜鳥先發投手斯萊特勒。 美聯社
洋基隊菜鳥先發投手斯萊特勒。 美聯社

洋基隊菜鳥先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）今天前6局送給光芒隊18上18下，第7局一上來完全比賽就破功。「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）延長賽10局上代打轟出2分砲，幫助洋基終場以6：4險勝，拉出一波5連勝。

斯萊特勒前6局完全封鎖光芒打線，第7局光芒辛普森（Chandler Simpson）擊出穿越安打，雖然斯萊特勒接下來投出2次三振，但也投出2保送，形成2出局滿壘有人局面後被換下場休息。牛棚大將威佛（Luke Weaver）登板飆出三振，成功滅火。

威佛第8局被新秀西摩（Bob Seymour）夯出生涯首轟，終結者貝德納（David Bednar）9局下被費杜西亞（Hunter Feduccia）擊出帶有2分打點的長打，形成3：3進入延長賽。

10局上洋基「怪力男」史丹頓代打轟出2分砲，下一棒威爾斯（Austin Wells）也補上一發陽春砲。10局下威廉斯（Devin Williams）開局被敲2支安打，被追1分並形成無人出局二、三壘有人危機，但接下來他連飆3K，鎖住勝局。

斯萊特勒總計6.2局只被敲1支安打，投出8次三振、2次保送，防禦率降至3.22。數據專家夏普（Katie Sharp）指出，斯萊特勒是1966年彼得森（Fritz Peterson）以來，第一位前6局完美比賽的洋基新秀先發投手。

洋基打線昨天敲出9轟，今天再敲5轟，威爾斯和葛里沙姆（Trent Grisham）都轟出雙響砲。「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數0安打，吞下2K，有1次保送。

