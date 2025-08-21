MLB／史瓦柏45轟再超越大谷 費城人橫掃水手狂破隊史紀錄

費城人今天在主場對上水手，以11：2完成橫掃外，也為這輪系列賽增添傳奇色彩。除了史瓦柏（Kyle Schwarber）敲出個人本季第45轟再度超車道奇巨星大谷翔平，獨居國聯全壘打王，球隊還一舉創造超多瘋狂紀錄。

本場比賽費城人投打方面皆是完勝級別的表現，包含史瓦柏第45轟和凱普勒（Max Kepler）第13轟在內，球隊今天一共敲出高達20安，只要有打數的球員就會貢獻安打，先發左投盧薩多（Jesus Luzardo）則是6局被打3安只失1分狂飆12K，並聯手牛棚讓對手只得2分，他順利拿下第本季第12勝。

45 FOR KYLE SCHWARBER!



He now has sole possession of the NL home run lead 🔔 pic.twitter.com/VfVjSk5oUf — MLB (@MLB) 2025年8月20日

事實上，這場比賽也可以堪稱是整個系列賽的縮影，大聯盟官網數據指出，費城人系列賽3場共累積隊史第6高的48支安打，這是1999年對上小熊系列賽打出50安後的新高。此外，費城人系列賽首戰就敲出當前賽季最高的21安，今天則是接近的20安，而明星賽後敲出54轟也是獨居聯盟第一。

團隊狀態火態來自於球員的出色發揮，雖然陣中王牌惠勒（Zack Wheeler）因右肩血栓缺陣，但系列賽輪值的3位先發左投都上演統治級表現，蘇亞雷斯（Ranger Suarez）、桑契斯（Cristopher Sanchez）和盧薩多分別飆出10K、12K、12K，是1893年後費城人隊史首次有連三位先發飆10K以上，最近一次有球隊達成是2022年的教士隊。本場系列賽共34K也是自1900年代後費城人隊史系列賽最多K，而加上牛棚12K後，系列賽46K更是隊史首見。

至於國聯全壘打王爭奪戰，史瓦柏在今天敲出第45轟後，成功超車大谷翔平昨天追平的44轟。而本場比賽他5打數猛敲3安5分打點，讓賽季累積打點數上看109分，超越去年創下的104分紀錄，並有機會再追上個人賽季最高47轟，甚至是挑戰隊史哈沃德（Ryan Howard）保持的58支全壘打。