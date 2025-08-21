聽新聞
MLB／千賀滉大對國民失5分創本季最多 大都會輸球外卡3危險
大都會隊日本強投千賀滉大今天面對國民隊，主投5局失5分，創個人本季單場失分最多紀錄，大都會終場以4：5輸球，結束3連勝。
前2局千賀滉大讓國民打者6上6下，第3局千賀因2次保送和捕手妨礙打擊，被國民攻佔滿壘，國民靠著阿布姆斯（CJ Abrams）安打和貝爾（Josh Bell）高飛犧牲打攻下2分。
第4局千賀被敲3支長打再失2分，5局貝爾轟出右外野陽春砲。總計千賀主投5局被敲6安，投出2保送、4次三振，失掉5分有4分自責，防禦率上升至2.58。千賀近7場一勝難求，前一次拿到勝投已是6月12日的事。
千賀賽後受訪時談到今天的表現，「球都有進好球帶，但關鍵時刻還是投進甜蜜點，這應該是今天被打下多分的原因。關鍵時刻把握度不夠，我很懊悔。」當被問到可能休息4天再先發，千賀說：「我認為這是大聯盟的常態，所以會好好調整自己去適應。」
大都會賽後以67勝59敗位居國聯東區第2、國聯外卡第3，只領先紅人隊0.5場勝差。
