MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

道奇隊大谷翔平大聯盟生涯第1000場出賽展現投打二刀流，卻在第4局遭到洛磯隊痛擊，不僅單局丟掉3分，還被強襲球打中右腿，步履闌珊的他還留在投手丘投完這一局，最終4局失5分的成績，退場時道奇隊0：5落後，成為敗投候選人。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、投手，首局投出三上三下，2局下卻是單局被敲3支安打，其中道爾（Brenton Doyle）的二壘安打丟掉第1分，再因阿西亞（Orlando Arcia）的高飛犧牲打丟掉第2分。

3局下大谷面對前三棒又投出三上三下，然而4局下開局就被連敲2支安打，其中柏納貝爾（Warming Bernabel）的二壘安打又加上外野手回傳失誤讓洛磯隊得分，只抓到跑向三壘的柏納貝爾。

1出局之後，大谷翔平又被接連敲出2支安打，接著阿西亞敲出的強襲球打中大谷翔平右腿，大谷強忍疼痛下丘補救但已經來不及形成內野安打又掉1分。

總教練羅伯茲立刻飛奔上場關心，大谷一拐一拐地走回投手丘測試後決定繼續投球，接著製造滾地球抓到第2個出局數，又被弗里曼（Tyler Freeman）敲出安打丟掉此局第3分，好不容易才三振掉托瓦（Ezequiel Tovar）結束這打了8人次的漫長一局。

5局下道奇隊沒有冒險讓大谷續投，今天以65球投完4局，被敲9支安打、丟掉5分都是本季新高，另有3次三振，防禦率上升到4.61。