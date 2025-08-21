MLB／道奇下放前明星右投迪亞茲 拉上交易來的208公分葛瓦斯

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
迪亞茲。 美聯社
道奇隊今天投手陣容異動，將前明星右投迪亞茲（Alexis Diaz）下放小聯盟3A，拉上身高208公分的25歲右投葛瓦斯（Paul Gervase）。

迪亞茲過去是紅人主力牛棚，2023年曾入選明星賽，但今年在紅人隊表現不佳，5月底被紅人交易至道奇，直到7月23日才迎接轉隊後初登板。總計迪亞茲為道奇出賽9場，投9局，防禦率5.00，每局被上壘率1.00。

葛瓦斯。 美聯社
道奇交易大限前與紅人及光芒隊達成三方交易，葛瓦斯被送往道奇，葛瓦斯今年生涯首度升上大聯盟，在光芒出賽5場投6.1局，防禦率4.26，每局被上壘率1.73。

葛瓦斯今年在3A共出賽33場，49局狂飆72次三振，防禦率2.94，每局被上壘率0.93。

