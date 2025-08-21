MLB／投3.1局失3分 鄧愷威遇教士再吞敗

美國職棒大聯盟巨人隊台灣投手鄧愷威連兩場先發對決教士隊，昨天投3.1局失三分，最後巨人以1比5輸球而吞下本季第3敗，不過，總教練梅爾文點出他的球威、控球變更好，鄧愷威自評兩次觸身球是最不應該的地方。

巨人1局上靠李政厚陽春砲先馳得點，接下來打線完全熄火，鄧愷威1局下因隊友失誤後被敲長打，丟掉1分非責失，4局下又遇到亂流，被揮兩支安打、投出兩次觸身球，投不滿這半局退場，巨人再失兩分都記在他的帳上。

「前3局感覺都還不錯，第4局兩次觸身球是我比較不滿的地方。」鄧愷威本季出賽4場掉到1勝3敗、防禦率8.78，他表示，這場比賽的計畫仍是攻擊好球帶，但第4局放球點有些不穩。

鄧愷威投80球寫下生涯單場新高，最快球速95哩（約152.9公里），被揮出3支安打，投出4次三振，相較前1場對教士1.2局失7分（責失6分）有進步。

梅爾文說：「鄧愷威的球比上次要好，看起來控球有進步，球質也更好，能夠搶下好球數、製造揮空，可惜第4局控球出狀況，砸到兩名打者後，場面就有點失控了。」

梅爾文昨天賽前透露，鄧愷威本季在小聯盟3A的表現讓球隊想要多觀察他，至於是否還有下次先發機會？「現在言之過早，我不會只用一、兩場比賽評價一位投手。」

教士昨贏球後終止4連敗，不過道奇隊在大谷翔平本季第44支全壘打帶領下，以11比4擊敗洛磯隊，續保有國聯西區龍頭，領先教士兩場勝差，大谷也和費城人隊史瓦柏並列國聯全壘打王；巨人分區排名第3，外卡落到第6，想拚季後賽門票很難。