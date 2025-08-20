MLB／大都會主戰捕手因傷缺陣 總教練點名「他們」得站出來

快訊

聯合新聞網／ 實習記者曾奕鈞／綜合報導
大都會主戰捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）因拇指扭傷被放入傷兵名單。 美聯社
大都會主戰捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）因拇指扭傷被放入傷兵名單。 美聯社

紐約大都會主戰捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）因拇指扭傷被放入傷兵名單，本季能否回歸仍需進一步評估，以確認是否需要進行季末手術。在此期間，大都會將依靠托倫斯（Luis Torrens）以及剛被召回的一壘兼捕手森格（Hayden Senger）分擔重任。

阿瓦瑞茲7月底自小聯盟回歸以來，打擊狀態火燙，21場出賽71打席繳出.323/.408/.645打擊三圍，外帶4轟、6支二壘安打、1支三壘安打、13分打點與14分得分。

教練門多薩（Carlos Mendoza）談到托倫斯時表示，「這幾個月對他來說不容易，尤其在艾瓦瑞茲缺席時，他獲得先發機會，不過他是一名好球員。上季我們剛得到他時就展現出價值，他和森格都是我們贏球時的重要成員，現在我們需要他們站出來。」

事實上，托倫斯本季整體表現不佳，打擊率僅2成14，OPS為.584。不過在艾瓦瑞茲開季掛傷時，托倫斯曾繳出不錯的數據。3、4月22場比賽，其中16場擔任先發，繳出2成58打擊率、1轟與10打點的成績。然而，近三個月表現明顯下滑，打擊三圍僅.167/.208/.202。

當被問到托倫斯該如何提升打擊時，門多薩強調，「繼續相信訓練，他是個好球員，不要試圖做太多。專注挑選好球，積極進攻，做自己就好，不要太過勉強。」

至於森格，本季僅出賽21場，打擊三圍為.174/.208/.196，OPS僅.404。大都會在剩餘賽季能從捕手位置獲得多少貢獻，將取決於阿瓦瑞茲能否於例行賽結束前復出。

