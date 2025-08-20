MLB／低迷整季後連兩戰開轟 大都會維恩托斯：只想贏球

快訊

聯合新聞網／ 實習記者曾奕鈞／綜合報導
低迷整季的紐約大都會隊內野手維恩托斯有回溫跡象，連兩戰開轟。 美聯社
低迷整季的紐約大都會隊內野手維恩托斯（Mark Vientos），在今天對決華盛頓國民隊的比賽再度展現長打威力，三局上轟出一發兩分砲，幫助球隊單局灌進5分，最終大都會以8：1大勝。維恩托斯全場4打數敲出1安並獲得1次保送。

這支全壘打出現在兩好球後，維恩托斯鎖定國民先發投手厄文（Jake Irvin）投出的曲球，將球以35度仰角拉出左外野看台，擊球距離達419英呎。前一戰維恩托斯則繳出單場4打點的表現，幫助大都會擊敗西雅圖水手。

維恩托斯賽後表示，「我只是想把握機會，那一局我們整體打得不錯，我一直準備好攻擊進好球帶的球。幸運的是我抓到一顆，並且揮出好球。老實說，就是靠平常的準備，每天都像是要先發一樣，把自己當成固定先發去調整、努力訓練、和教練保持溝通，確保自己隨時準備上場。」

雖然定位仍不固定，但這種「隨時準備好」的心態，讓維恩托斯逐漸獲得更多機會，「我專注在幫球隊贏球，無論什麼角色，只要有機會，我就想幫助球隊。只要我們持續贏球，我就很開心。」

賽後，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）也不禁稱讚，「我們知道他有這樣的能力，去年就看到了。他是個很好的球員，但這一年對他來說不容易。我賽前就說過，我們會需要他，今天他再度挺身而出，擊球質量也很好。他會繼續獲得機會。」

