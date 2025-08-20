快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

MLB／明天二刀流出賽、後天放假 大谷4月產假後首次完全休兵

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇大谷翔平今天面對洛磯隊敲出個人本季第44轟，不僅是相隔5場後再次進帳全壘打，更以44轟追平史瓦柏（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。不過賽後道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）透露，明天大谷二刀流出賽後，周五打算讓他好好休息。

本場對上洛磯，大谷翔平在有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場（Coors Field）敲出暌違5戰的全壘打，幫助道奇以11比4取勝，而明天他將以二刀流身分出賽。雖然大谷狀態沒有太多下滑，依然維持高檔，但羅伯茲賽後仍表示，美國時間周四（台灣時間周五）大谷將會休兵。

《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）發文補充說明，大谷自4月請陪產假缺陣2場比賽後便未休息，這是他本季第一次真正的休兵日。

本季是大谷翔平暌違22個月後回歸二刀流身分，「打者翔平」扛出44轟，打擊率0.284、整體攻擊指數（OPS）1.015。「投手大谷」則是出戰9場先發，主投23.1局飆32K，防禦率3.47。表現亮眼之餘，教練團也注重這位巨星的身體壓力，避免他又因傷無法投球。

道奇 大谷翔平

相關新聞

MLB／鄧愷威自評「最不滿意部分」巨人教頭讚有進步但未保證先發

巨人隊台灣投手鄧愷威今天先發面對教士隊，投3.1局失3分（2分責失），巨人終場以1：5輸球。他賽後提到自己最不滿意的地方，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）稱讚表現比上一場好。 上周鄧愷威

MLB／明天二刀流出賽、後天放假 大谷4月產假後首次完全休兵

道奇隊大谷翔平今天面對洛磯隊敲出個人本季第44轟，不僅是相隔5場後再次進帳全壘打，更以44轟追平史瓦柏（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。不過賽後道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts

MLB／美媒評鄧愷威橫掃球效果好但控球仍掙扎 投球忍者稱讚曲球

巨人隊台灣投手鄧愷威今天面對教士隊，先發3.1局失3分（2分自責），終場巨人以1：5輸球，《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）稱讚鄧愷威橫掃球，但也坦言控球仍相當掙扎。

MLB／洋基打者化身雷神！單場9轟擊倒光芒寫史上首見紀錄

洋基與光芒隊之戰因為雷雨延後2小時開打，洋基打者的球棒卻宛如寄宿「雷神之力」，首局賈吉（Aaron Judge）、貝林傑...

MLB／惡夢一敗後…道奇18安大勝落磯 大谷翔平第44轟敲平射砲

前一場因為再見安打輸給洛磯隊大谷翔平氣到摔護具，今天道奇隊狂敲18支安打、先發9人全敲安猛攻回應，大谷翔平也敲出相隔5場...

MLB／本場最大目標「攻擊好球帶」鄧愷威：沒有想著三振

美國職棒舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威今天對教士投3.1局責失2分吞敗，總教練梅爾文稱讚他球質較前一場更佳，能壓制對手，但未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。