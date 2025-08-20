MLB／明天二刀流出賽、後天放假 大谷4月產假後首次完全休兵

道奇隊大谷翔平今天面對洛磯隊敲出個人本季第44轟，不僅是相隔5場後再次進帳全壘打，更以44轟追平史瓦柏（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。不過賽後道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）透露，明天大谷二刀流出賽後，周五打算讓他好好休息。

本場對上洛磯，大谷翔平在有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場（Coors Field）敲出暌違5戰的全壘打，幫助道奇以11比4取勝，而明天他將以二刀流身分出賽。雖然大谷狀態沒有太多下滑，依然維持高檔，但羅伯茲賽後仍表示，美國時間周四（台灣時間周五）大谷將會休兵。

《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）發文補充說明，大谷自4月請陪產假缺陣2場比賽後便未休息，這是他本季第一次真正的休兵日。

本季是大谷翔平暌違22個月後回歸二刀流身分，「打者翔平」扛出44轟，打擊率0.284、整體攻擊指數（OPS）1.015。「投手大谷」則是出戰9場先發，主投23.1局飆32K，防禦率3.47。表現亮眼之餘，教練團也注重這位巨星的身體壓力，避免他又因傷無法投球。