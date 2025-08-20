MLB／本場最大目標「攻擊好球帶」鄧愷威：沒有想著三振

美國職棒舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威今天對教士隊投3.1局責失2分吞敗，總教練梅爾文（Bob Melvin）稱讚他球質較前一場更佳，能壓制對手，但未來能否繼續先發「目前還不知道」。

來自台中，26歲台灣好手鄧愷威今穿巨人隊66號球衣，在聖地牙哥教士4萬名觀眾面前先發投球。面對教士打線，鄧愷威投3.1局被敲3支安打，投出1次四壞、2次觸身，責失2分。

巨人終場1比5輸球，鄧愷威承擔敗戰責任。總教練梅爾文回答中央社記者提問，鄧愷威有下一次先發機會嗎？梅爾文表示：「比賽才剛結束5分鐘，我現在還不知道。」

鄧愷威8月13日對教士投1.2局責失6分，5天之後再碰頭，今天在比賽前3局壓制對手，第4局遭遇亂流之後，教練上場換投。

梅爾文說：「他今天的球質比上次更好，看起來能掌握局面。雖然首局失誤之後導致失分，但他及時化解危機。整體來說，他能更快取得球數領先，讓打者揮擊起來不像之前那麼自在。」

梅爾文表示，鄧愷威第4局出現2次觸身球，情況有些失控，但整體而言，球路的威力變得更好了。

鄧愷威賽後在休息室接受媒體訪問，指出本場最大目標「攻擊好球帶」。他認為前一場比賽「投得太閃」，今天上場擬定的計畫就是「搶好球，跟打者對決」。他自評除了第4局放球點稍微偏差，前3局投球狀況很好。

鄧愷威3.1局投出4次三振，製造6次揮棒落空，每次三振都是揮空結尾，展現近期在小聯盟3A大殺四方的三振功力。但鄧愷威說，他在場上的時候沒有想著三振。

鄧愷威說：「其實我沒有想太多，只想盡量在前3球或前4球搶到2好球。只要先搶到2好球，之後有好結果的機率就提高了。」

鄧愷威一開賽因隊友失誤、挨二壘安打失分，之後及時回穩，用兩次三振化解危機。他說，當時心裡只想專注在下一球。

鄧愷威說：「今天的策略就是攻擊好球帶，不管是失誤、被安打，對我沒有太大的影響，事實都已經發生了，我能做的就是專注在下一個打席、下一顆球。」