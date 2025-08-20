MLB／鄧愷威自評「最不滿意部分」巨人教頭讚有進步但未保證先發

巨人隊台灣投手鄧愷威今天先發面對教士隊，投3.1局失3分（2分責失），巨人終場以1：5輸球。他賽後提到自己最不滿意的地方，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）稱讚表現比上一場好。

上周鄧愷威面對教士只投1.2局就狂失7分（6分責失）。不過梅爾文再給他機會，賽前解釋原因，「他之前有過不錯的表現，我們還是希望繼續觀察他，他在3A有很棒的一年，我不會因為幾場比賽就下結論。」

雖然前3局鄧愷威繳出好表現，但第4局又出現控球不穩狀況，被換下場休息。鄧愷威賽後受訪時說：「前3局我覺得還不錯，第4局很可惜出現2個觸身球，那是我最不滿意的部分。」

今年鄧愷威在3A繳出好表現，出賽25場（4場先發），防禦率3.67。不過未能將好表現轉換上大聯盟，目前出賽4場累積13.1局，防禦率8.78。不過梅爾文仍談到鄧愷威的進步，「他的球威比上次更好，看起來有在掌控比賽。第一局掉1分，不過那是因為我們失誤，他成功化解危機。」

「看得出來他的球威更好，也能先搶到好球數，讓打者揮棒反應不同。只是到第4局，他連續觸身打者，局面就有點失控了。」梅爾文說。

當被問到鄧愷威是否會留在先發輪值，梅爾文表示現在談下次先發還太早。大聯盟官網則點名巨人農場第14名新秀提德威爾（Blade Tidwell），可能是接替先發人選，他在巨人3A出賽3場，16局狂飆23K，防禦率僅1.69。柏德松（Hayden Birdsong）、懷森杭特（Carson Whisenhunt）和麥克唐納（Trevor McDonald）也有機會。