MLB／史瓦柏炸第44轟與大谷並列第一 連15系列賽開轟隊史首位

費城人隊今天對決水手隊，國聯全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber）在美聯全壘打王羅利（Cal Raleigh）面前豪氣進帳第44轟，不僅帶領球隊以6：4收下近期3連勝，更寫下連15個系列賽開轟的壯舉。

這一砲發生在1局下，費城人明星透納（Trea Turner）遭到水手先發米勒（Bryce Miller）解決後，輪到史瓦柏站上打擊區，而這位重砲也不負眾望，逮中對手壓在好球帶上緣的四縫線速球，強勢撈出右外野全壘打牆，除了進帳比賽首分，也是本季個人第44轟。

With his home run tonight against Seattle, Kyle Schwarber has set a new Philadelphia Phillies franchise record homering in 15 straight series…



You know what I'm going to say & I think we all agree. Need him back in Philly next season.

在史瓦柏強勁表現帶領下，隊友們紛紛加入進攻行列，老大哥哈波（Bryce Harper）用高飛犧牲打送回隊友、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲適時安打與兩分砲跟進，再加上史托特（Bryson Stott）陽春砲響應，最終費城人靠著多點開花的打線，以6：4擊敗水手。

本場比賽結束後，史瓦柏不僅以44轟與大谷翔平齊名國聯全壘打王，更是在主場創下打破費城人隊史的連續15個系列賽開轟紀錄，而上次他在系列賽沒有開轟已經要追溯至6月，對手是太空人隊，該系列戰他僅有11隻2的低迷表現。

有趣的是，本戰對手水手有全聯盟目前最多轟的羅利，累積47轟，但他在這場比賽表現中規中矩，繳出3支1，沒有全壘打的成績單。