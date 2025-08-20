MLB／史瓦柏炸第44轟與大谷並列第一 連15系列賽開轟隊史首位
費城人隊今天對決水手隊，國聯全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber）在美聯全壘打王羅利（Cal Raleigh）面前豪氣進帳第44轟，不僅帶領球隊以6：4收下近期3連勝，更寫下連15個系列賽開轟的壯舉。
這一砲發生在1局下，費城人明星透納（Trea Turner）遭到水手先發米勒（Bryce Miller）解決後，輪到史瓦柏站上打擊區，而這位重砲也不負眾望，逮中對手壓在好球帶上緣的四縫線速球，強勢撈出右外野全壘打牆，除了進帳比賽首分，也是本季個人第44轟。
在史瓦柏強勁表現帶領下，隊友們紛紛加入進攻行列，老大哥哈波（Bryce Harper）用高飛犧牲打送回隊友、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲適時安打與兩分砲跟進，再加上史托特（Bryson Stott）陽春砲響應，最終費城人靠著多點開花的打線，以6：4擊敗水手。
本場比賽結束後，史瓦柏不僅以44轟與大谷翔平齊名國聯全壘打王，更是在主場創下打破費城人隊史的連續15個系列賽開轟紀錄，而上次他在系列賽沒有開轟已經要追溯至6月，對手是太空人隊，該系列戰他僅有11隻2的低迷表現。
有趣的是，本戰對手水手有全聯盟目前最多轟的羅利，累積47轟，但他在這場比賽表現中規中矩，繳出3支1，沒有全壘打的成績單。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言