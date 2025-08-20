聽新聞
MLB／美媒評鄧愷威橫掃球效果好但控球仍掙扎 投球忍者稱讚曲球
巨人隊台灣投手鄧愷威今天面對教士隊，先發3.1局失3分（2分自責），終場巨人以1：5輸球，《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）稱讚鄧愷威橫掃球，但也坦言控球仍相當掙扎。
帕夫洛維奇指出，鄧愷威生涯8場比賽3場對教士，與上周相比這場有進步。本場使用大量橫掃球，80球中有28顆，效果相當不錯，形成22顆好球，造成5次揮空，4次三振有3次是靠橫掃球拿下。
不過整體而言，鄧愷威的控球仍相當掙扎，本季出賽4場，13.1局有9次保送，還投出3次觸身球，雖然他今年在3A大幅降低保送率，但無法將改善成果帶上大聯盟。
值得一提的是，鄧愷威的曲球被美國棒球網紅「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）注意到，他在X分享鄧愷威用曲球三振掉歐赫恩（Ryan O'Hearn）的影片，稱讚這是刁鑽的變化球。
