MLB／卡洛爾本季第4次單場2支三壘打 追平大聯盟125年紀錄

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）不僅能轟還很會跑，今天單場2支安打都是三壘打，本季第4次單場2支以上的三壘打，追平大聯盟近125年來紀錄。

響尾蛇隊今天以6：5擊敗守護者隊，卡洛爾4局下敲出三壘打後，靠隊友滾地球推進跑回追平分，5局下又是卡洛爾的三壘打敲回1分打點追成4：4。

這是卡洛爾本季第15、16支三壘打，第15支讓他打破響尾蛇單季最多三壘打紀錄，原紀錄是去年自己與2000年游擊手沃麥克（Tony Womack）共同保持。

第16支推升隊史紀錄外，也讓卡洛爾成為2010年以來僅有的第3位單季16支三壘打球員，與他齊名的是大都會游擊手雷耶斯（Jose Reyes）、費城人維多里諾（Shane Victorino），兩人都在2011年達成。

卡洛爾單季4次單場2支以上三壘打，則是近125年來第6人，與2004年克勞佛（Carl Crawford）、1940年麥考斯基（Barney McCosky）、1931年泰瑞（Bill Terry）、1912年威爾森（Owen Wilson）、1911年杜爾尼（Larry Doyle）並列。