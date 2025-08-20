MLB／小熊一日兩勝！大聯盟龍頭釀酒人暌違25天再吞2連敗

國聯中區前兩名的釀酒人和小熊隊今天進行雙重賽，排名第2的小熊首戰以6：4取勝，第二戰靠著先發泰隆（Jameson Taillon）全面壓制與團隊防守，以4：1在主場賞給近況絕佳的龍頭釀酒人隊一日兩敗。

釀酒人在8月17日才完成隊史最長14連勝，狀況超火燙，不料今天對上小熊卻陷入苦戰。小熊首場靠著卡斯楚（Willi Castro）3分砲和凱西（Owen Caissie）3打點貢獻下，以6：4拿下勝利。

第二場比賽，釀酒人首局馮恩（Andrew Vaughn）在一二壘有人情況下敲出安打，先馳得點，但在這之後就沒拿下分數。

小熊方面，泰隆今天表現亮眼，雖然偶爾會讓對手上壘，但成功封鎖推進的機會，阻斷打線火力串聯，最終繳出主投6局，挨5安失1分送4K的優質先發，賽後防禦率來到4.26，也帶領球隊以4：1賞給釀酒人2連敗。

釀酒人本賽季曾兩度創下11連勝，3天前更是寫下隊史最佳14連勝，用實際行動證明「不知道怎麼輸」。不過本次對上國聯中區第2的小熊卻吞下2連敗，距離上次2連敗已經25天前，是7月27日對上馬林魚的比賽。取得難能可貴的2連勝，小熊距離釀酒人的勝差縮短至7場，仍有機會追趕龍頭之位。