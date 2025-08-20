MLB／堅持火力最大化！ 道奇教頭否認讓貝茲回防外野傳聞

道奇隊「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）昨日對戰洛磯不只打擊掛零，9局下還發生隱形守備失誤，導致後來被敲再見安打。雖然赫南德茲今日仍陣守右外野，但其守備已成為總教練羅伯茲（Dave Roberts）憂慮的焦點，甚至傳出道奇內部考慮讓貝茲（Mookie Betts）重返右外野的傳聞。

昨日賽後，道奇高層召開一場「開放式會議」，參與者包括羅伯茲、總管弗里德曼（Andrew Friedman）以及貝茲。由於貝茲過去曾多次表態願意重回右外野，外界也認為這場會議與守備位置有關。

然而，羅伯茲與貝茲今日均澄清，討論內容其實與防守無關，而是針對貝茲的揮棒狀態。羅伯茲強調，「這只是一次檢視，我想讓他和我確認一些賽季進行到現在的狀況，看看是否有需要注意的檢查點。」

此外，羅伯茲坦言球隊防守確實存在問題，但他願意為進攻火力做出取捨，「我們現在並不是派出最佳防守陣容，但我可以說，大聯盟裡很少有球隊每天都能排出最強防守。即便身處季後賽競爭，你仍必須得得分。」

本季赫南德茲雖然以20轟、75打點在隊內名列前二，但防守數據並不理想，目前在國聯右外野手中防守WAR僅-0.4，若改守防守負擔較小的左外野，將取代表現低迷的康佛托（Michael Conforto），但他本季打擊率至今僅.190。

相比之下，貝茲過去在紅襪兩度拿下美聯外野守備率與刺殺數第一，並六度獲得金手套，堪稱聯盟頂尖右外野手。不過，貝茲本季改任游擊，這一決策在某種程度上同時削弱了道奇的守備與進攻。由於游擊相較外野在心理與體能上更為消耗，貝茲的打擊數據也下滑至生涯新低，打擊三圍僅.243/.312/.370。

若道奇選擇讓貝茲回防右外野，游擊位置短期內將由新秀弗里蘭（Alex Freeland）或老將羅哈斯（Miguel Rojas）頂替。弗里蘭在小聯盟出賽近300場游擊，羅哈斯則在大聯盟累積超過940場游擊經驗。

不過這可能只是短兵之際，隨著傷兵逐步歸隊，羅伯茲的調度選項也將增加，包括艾德曼（Tommy Edman）、金慧成與33歲工具人赫南德茲（Kike Hernandez）。其中金慧成將於本周展開復健賽，最快下周初歸隊，屆時或許就能讓貝茲重新回到外野。