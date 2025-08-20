快訊

MLB／洋基打者化身雷神！單場9轟擊倒光芒寫史上首見紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉(左)、史丹頓(中)、貝林傑(右)。 路透
洋基與光芒隊之戰因為雷雨延後2小時開打，洋基打者的球棒卻宛如寄宿「雷神之力」，首局賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）和史丹頓（Giancarlo Stanton）「背靠背靠背」開轟，全隊9轟寫下史上首見紀錄，最終以13：3擊敗光芒隊。

大聯盟單隊單場最多全壘打是1987年9月14日藍鳥隊寫下的10轟，洋基隊今天雖未追平紀錄，然而9轟追平隊史最多，上一次是今年的3月29日，成為大聯盟史上第一支締造兩次單場9轟以上的球隊。

洋基隊今天在1局上1出局後，賈吉、貝林傑和史丹頓連續敲出全壘打，這是洋基本季第3次單局連3打席全壘打，追平大聯盟單季最多紀錄，與1982年的釀酒人隊、2024年道奇隊並列。

卡波雷拉（Jose Caballero）與貝林傑、史丹頓都演出單場雙響砲，卡波雷拉在2局上敲出兩分砲、9局上敲出陽春砲，貝林傑、史丹頓在首局開轟後，4局上史丹頓敲出三分砲、6局上貝林傑兩分砲；另外還有3局上奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、萊斯（Ben Rice）也都開轟。

卡波雷拉、貝林傑、史丹頓成為隊史第二組單場都敲出雙響砲的三人組，前一次已經是1961年5月30日（美國時間，下同）的曼托（Mickey Mantle）、馬里斯（Roger Maris）及史科隆（Bill Skowron）。

