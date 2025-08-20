快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

槍殺後丟包醫院「算有救人之心」 林澤峰奪仇家命判23年定讞

MLB／拿球棒砸投手被禁賽10場 水手羅布列斯曝母親近期離世

聯合新聞網／ 綜合報導
水手隊外野手羅布列斯。 美聯社
水手隊外野手羅布列斯。 美聯社

水手隊外野手羅布列斯（Victor Robles）最近在小聯盟打復健賽，美國時間17日與運動家隊3A交手時，因不滿對方丟近身球，將球棒朝投手丟，遭驅逐出場。大聯盟今天宣布懲處，羅布列斯被禁賽10場，加上未公開金額的罰款，羅布列斯將提出上訴。

羅布列斯去年在國民和水手隊共出賽91場，累積4轟、28打點、34次盜壘成功，打擊率0.307，OPS值0.814。不過今年只出賽10場，4月7日因左肩脫臼進入傷兵名單，8月12日開始打復健賽，4場比賽被丟3次觸身球，都來自運動家3A投手。

羅布列斯在IG發文解釋情緒失控的原因並道歉，「經歷長時間復健，大部分賽季都遠離球場，對身體和心理都是很大的挑戰。加上最近母親離世，對我來說更是艱難，我已盡力讓自己撐下去，這不是藉口，但我想讓大家了解，這就是我當時的處境。」

「15打數被砸5次讓人壓力更大，我的反應不值得驕傲。這項運動對我意義非凡，打球的人對我來說也一樣重要。我尊重每個人，我的隊友、對手，還有這聯盟所有人。」

水手隊棒球營運總裁迪波托（Jerry Dipoto）直呼打復健賽被聯盟禁賽，幾乎前所未見，他也替羅布列斯感到難過，「如果大家對羅布列斯唯一的印象是網路這段影片，那會很可惜。他其實是很好的人，只是那一刻被怒氣控制，做出不該有的反應。」

水手

相關新聞

MLB／惡夢一敗後…道奇18安大勝落磯 大谷翔平第44轟敲平射砲

前一場因為再見安打輸給洛磯隊大谷翔平氣到摔護具，今天道奇隊狂敲18支安打、先發9人全敲安猛攻回應，大谷翔平也敲出相隔5場...

MLB／洋基打者化身雷神！單場9轟擊倒光芒寫史上首見紀錄

洋基與光芒隊之戰因為雷雨延後2小時開打，洋基打者的球棒卻宛如寄宿「雷神之力」，首局賈吉（Aaron Judge）、貝林傑...

MLB／曝近期有和陳偉殷見面！馬恰多笑稱：感覺他還能投

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）大聯盟生涯從金鶯隊起步，他近日受訪時被問大聯盟初登場的記憶，提到昔日隊友陳偉殷，並透露兩人不久前有見面。 台灣時間2012年8月10日馬恰多迎

MiLB／李灝宇9月有望登大聯盟？美媒撰文分析老虎農場內野

台灣旅美好手李灝宇持續在老虎隊3A打拼，近日《底特律新聞報》撰文分析老虎農場內野狀況，提到李灝宇、蔣恩（Jace Jung）與安德森（Max Anderson）今年登上大聯盟的可能性。 報導指出

MLB／卡洛爾本季第4次單場2支三壘打 追平大聯盟125年紀錄

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）不僅能轟還很會跑，今天單場2支安打都是三壘打，本季第4次單場2...

MLB／拿球棒砸投手被禁賽10場 水手羅布列斯曝母親近期離世

水手隊外野手羅布列斯（Victor Robles）最近在小聯盟打復健賽，美國時間17日與運動家隊3A交手時，因不滿對方丟近身球，將球棒朝投手丟，遭驅逐出場。大聯盟今天宣布懲處，羅布列斯被禁賽10場，加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。