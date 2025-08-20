MLB／拿球棒砸投手被禁賽10場 水手羅布列斯曝母親近期離世

水手隊外野手羅布列斯（Victor Robles）最近在小聯盟打復健賽，美國時間17日與運動家隊3A交手時，因不滿對方丟近身球，將球棒朝投手丟，遭驅逐出場。大聯盟今天宣布懲處，羅布列斯被禁賽10場，加上未公開金額的罰款，羅布列斯將提出上訴。

羅布列斯去年在國民和水手隊共出賽91場，累積4轟、28打點、34次盜壘成功，打擊率0.307，OPS值0.814。不過今年只出賽10場，4月7日因左肩脫臼進入傷兵名單，8月12日開始打復健賽，4場比賽被丟3次觸身球，都來自運動家3A投手。

羅布列斯在IG發文解釋情緒失控的原因並道歉，「經歷長時間復健，大部分賽季都遠離球場，對身體和心理都是很大的挑戰。加上最近母親離世，對我來說更是艱難，我已盡力讓自己撐下去，這不是藉口，但我想讓大家了解，這就是我當時的處境。」

「15打數被砸5次讓人壓力更大，我的反應不值得驕傲。這項運動對我意義非凡，打球的人對我來說也一樣重要。我尊重每個人，我的隊友、對手，還有這聯盟所有人。」

水手隊棒球營運總裁迪波托（Jerry Dipoto）直呼打復健賽被聯盟禁賽，幾乎前所未見，他也替羅布列斯感到難過，「如果大家對羅布列斯唯一的印象是網路這段影片，那會很可惜。他其實是很好的人，只是那一刻被怒氣控制，做出不該有的反應。」