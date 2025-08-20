MLB／兩局追6分上演大逆轉 勇士菜鳥鮑德溫關鍵安打氣走白襪

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士今天主場交手白襪，僅用兩局就完成6分逆轉，其中大物新秀鮑德溫（Drake Baldwin）敲出關鍵逆轉安成為焦點。 美聯社
勇士今天主場交手白襪，在落後6分的情況下僅用兩局就完成驚天逆轉，並在最後用防守美技沒收對手高飛球，以11：10在系列賽首戰輸球後要回一勝。

前四局勇士靠著哈里斯（Michael Harris II）和普洛法（Jurickson Profar）雙雙開轟拿下4分，但白襪也用安打串聯在第三局跑回3分，緊咬比數。情況在第五局發生變化，勇士先發艾爾德（Bryce Elder）在K掉鮑德溫（Brooks Baldwin）後突遇亂流，接連被敲安打上壘，除了製造飛球解決提爾（Kyle Teel）外，包含保送共6人上壘，狂失5分。這波核爆迫使艾爾德退場，並換投希伯德（Connor Seabold）才成功止血。

六局上馬林魚提爾開轟再進帳兩分，以10：4取得絕對優勢。不過七局下白襪先發史密斯（Shane Smith）退場後，勇士打線突然甦醒打爆馬林魚牛棚，普洛法抓住對手失誤先上到一壘，再配合歐森（Matt Olson）、亞古納（Ronald Acuña Jr.）適時安打跑回1分。眼看二三壘有人，白襪隨即換投佩格羅（Elvis Peguero），但狀況更慘，他連投兩次保送幫助勇士擠回1分，滿壘危機下又被奧比斯（Ozzie Albies）、艾瓦瑞茲（Nacho Alvarez Jr.）分別擊出安打和犧牲打，再失3分。

灌進5分大局後勇士僅以9：10微幅落後，但誰也沒想到救世主會是菜鳥。八局下農場大物新秀鮑德溫（Drake Baldwin）站上打擊區，在兩出局滿壘狀況下將球敲向右外野三不管地帶，讓對手來不及追上，成功讓隊友跑回關鍵兩分。接著第九局勇士當家終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）連續解決3名打者，最後一球更是哈里斯用金手套等級的接殺沒收安打，最終幫助勇士上演驚天逆轉向，以11：10擊敗白襪，拿下近10場第8勝。

