MLB／重拾王牌身手 彼德森八局狂飆10K助大都會痛宰國民

彼德森今天主投八局僅失一分，飆出本季新高的10次三振。 美國聯合通訊社

紐約大都會先發左投彼德森（David Peterson）今日對上華盛頓國民，投出一場宰制力十足的比賽，主投八局僅失一分，飆出本季新高的10次三振，率隊以8：1擊敗華盛頓國民，賽後防禦率下修至3.18，成為本季大都會唯一一位曾投到第八局的先發投手。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後也直誇彼德森，「投得真棒。」

門多薩賽前便點出對彼得森的期待，希望他能積極攻擊好球帶、製造滾地球並避免過多四壞球，「當他能持續投進好球帶，運用所有武器去競爭時，表現就是這樣。他的變速球很好，曲球、滑球和伸卡球也都有水準，成功製造滾地球。這八局投得很穩，完全掌握比賽節奏，尤其是在上一場狀況不理想後，能這樣回穩真的很棒。」

值得一提的是，彼得森前四局僅用41球就讓對手27上27下，寫下個人生涯最佳的前四局用球數。雖然第六局一度陷入亂流，但最終順利化解危機。

談到好投的關鍵，彼得森表示，「就是保持積極，儘早在球數上取得領先並持續進攻。我覺得今天變速球的感覺非常好，捕手托倫斯（Luis Torrens）的配球也很到位，能引誘揮空或軟弱擊球，這跟提前取得好球數密不可分。」

前役對戰亞特蘭大勇士，彼得森投僅投3.1局便提前退場，被敲出5支安打，失5分，甚至投出5次四壞球保送。本場復甦之作，讓彼得森徹底找回信心，「上一場的表現對我來說很不尋常，所以我只是把它拋在腦後，專注於下一場。我很清楚自己哪裡做不好、該如何改進，我的目標就是給球隊贏球機會，保持有效率，積極進攻並搶得球數上的優勢。」