MiLB／李灝宇9月有望登大聯盟？美媒撰文分析老虎農場內野

台灣旅美好手李灝宇持續在老虎隊3A打拼，近日《底特律新聞報》撰文分析老虎農場內野狀況，提到李灝宇、蔣恩（Jace Jung）與安德森（Max Anderson）今年登上大聯盟的可能性。

報導指出，美國時間9月1日26人名單開放至28人，這3人能否登上大聯盟，對戰組合將是關鍵，當老虎面對大量左投時，右打李灝宇有機會成為選項。儘管本季他在3A出賽99場，敲出12轟、打擊率0.232、OPS值0.741、成績只能算中規中矩。

李灝宇最近1個月打擊率僅0.190，但3A總教練艾瓦瑞茲（Gabe Alvarez）認為只是運氣問題，李灝宇的BABIP（球進場內形成安打的機率）為0.280，「這只是賽季的一部分，很快就會有球落地形成安打。」

同樣是右打的安德森上周被拉上3A馬上就有亮眼表現，22打數8安打，包含2發全壘打，OPS值高達1.091。左打蔣恩本季數據與李灝宇接近，改變揮棒機制讓他表現提升，過去22場OPS值0.790，三振率從整季的26.8%下降至23.5%。

守備方面，3人都從熟悉的二壘被調往三壘，都能勝任守備任務，處理打到面前的球，但守備範圍不是優勢，反手接球比正手接球出色。

文末提到，不管今年有沒有上大聯盟，真正的關鍵在2025年後的長期規劃。老虎另一名年輕內野手基斯（Colt Keith）也在計畫內，到時候內野左右兩側將更擁擠。球團將面臨名單擁擠壓力與人員調度難題，「今年休賽季可能會有人被交易。」