快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／李灝宇9月有望登大聯盟？美媒撰文分析老虎農場內野

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

台灣旅美好手李灝宇持續在老虎隊3A打拼，近日《底特律新聞報》撰文分析老虎農場內野狀況，提到李灝宇、蔣恩（Jace Jung）與安德森（Max Anderson）今年登上大聯盟的可能性。

報導指出，美國時間9月1日26人名單開放至28人，這3人能否登上大聯盟，對戰組合將是關鍵，當老虎面對大量左投時，右打李灝宇有機會成為選項。儘管本季他在3A出賽99場，敲出12轟、打擊率0.232、OPS值0.741、成績只能算中規中矩。

李灝宇最近1個月打擊率僅0.190，但3A總教練艾瓦瑞茲（Gabe Alvarez）認為只是運氣問題，李灝宇的BABIP（球進場內形成安打的機率）為0.280，「這只是賽季的一部分，很快就會有球落地形成安打。」

同樣是右打的安德森上周被拉上3A馬上就有亮眼表現，22打數8安打，包含2發全壘打，OPS值高達1.091。左打蔣恩本季數據與李灝宇接近，改變揮棒機制讓他表現提升，過去22場OPS值0.790，三振率從整季的26.8%下降至23.5%。

守備方面，3人都從熟悉的二壘被調往三壘，都能勝任守備任務，處理打到面前的球，但守備範圍不是優勢，反手接球比正手接球出色。

文末提到，不管今年有沒有上大聯盟，真正的關鍵在2025年後的長期規劃。老虎另一名年輕內野手基斯（Colt Keith）也在計畫內，到時候內野左右兩側將更擁擠。球團將面臨名單擁擠壓力與人員調度難題，「今年休賽季可能會有人被交易。」

李灝宇

相關新聞

MLB／前3局0責失…鄧愷威第4局小亂流 再遇教士3.1局失3分退場

效力舊金山巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威連兩場先發對上教士隊，前一場遭遇重擊，今天前3局僅失1分非責失，但第4局遇到亂流後...

MLB／惡夢一敗後…道奇18安大勝落磯 大谷翔平第44轟敲平射砲

前一場因為再見安打輸給洛磯隊大谷翔平氣到摔護具，今天道奇隊狂敲18支安打、先發9人全敲安猛攻回應，大谷翔平也敲出相隔5場...

MLB／洋基本季第3度首局「背靠背靠背」開轟！賈吉40轟也出爐

洋基今天在客場挑戰光芒，首局就出現驚天「背靠背靠背」開轟，不僅是寫下聯盟歷史，也讓「法官」賈吉（Aaron Judge）本季突破40轟大關。 光芒今天派出巴茲（Shane Baz）扛先發，不料第

MLB／曝近期有和陳偉殷見面！馬恰多笑稱：感覺他還能投

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）大聯盟生涯從金鶯隊起步，他近日受訪時被問大聯盟初登場的記憶，提到昔日隊友陳偉殷，並透露兩人不久前有見面。 台灣時間2012年8月10日馬恰多迎

MiLB／李灝宇9月有望登大聯盟？美媒撰文分析老虎農場內野

台灣旅美好手李灝宇持續在老虎隊3A打拼，近日《底特律新聞報》撰文分析老虎農場內野狀況，提到李灝宇、蔣恩（Jace Jung）與安德森（Max Anderson）今年登上大聯盟的可能性。 報導指出

MLB／重拾王牌身手 彼德森八局狂飆10K助大都會痛宰國民

紐約大都會先發左投彼德森（David Peterson）今日對上華盛頓國民，投出一場宰制力十足的比賽，主投八局僅失一分，飆出本季新高的10次三振，率隊以8：1擊敗華盛頓國民，賽後防禦率下修至3.18，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。