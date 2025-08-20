MLB／惡夢一敗後…道奇18安大勝落磯 大谷翔平第44轟敲平射砲

前一場因為再見安打輸給洛磯隊大谷翔平氣到摔護具，今天道奇隊狂敲18支安打、先發9人全敲安猛攻回應，大谷翔平也敲出相隔5場的全壘打、本季第44轟，最終以11：4拿下勝利，明天換投手大谷先發登板。

大谷翔平今天擔任第1棒、指定打擊，首打席敲出飛球出局，2局上從岡博（Austin Gomber）手中轟出陽春砲，這發全壘打擊球仰角僅19度追平個人本季最低，飛行距離413呎。

這發全壘打也是大谷翔平本季作為第1棒敲出的第40轟，距離2023年亞古納（Ronald Acuna Jr.）締造的開路先鋒單季最多轟紀錄只差1轟。

道奇隊首局就攻下2分，第2局在大谷開轟前寇爾（Alex Call）也敲出陽春砲，3局上又攻下3分，其中大谷翔平有1次四壞保送，前3局就取得7：0領先，7局上的另一個3分攻勢大谷翔平則用滾地推進貢獻1分打點。

大谷翔平今天總計5打數1安打、2打點、2得分，44轟與史瓦柏（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王；寇爾4支安打貢獻2分打點，差1支三壘打就可締造完全打擊。

道奇隊先發投手席恩（Emmet Sheehan）前5局失2分，第6局續投被卡羅斯（Kyle Karros）敲出2分砲，失去優質先發，但6局失4分的表現無礙於拿下個人本季第4勝。