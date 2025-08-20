快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

槍殺後丟包醫院「算有救人之心」 林澤峰奪仇家命判23年定讞

MLB／鄧愷威先發出戰教士 台灣球迷熱情相挺

中央社／ 聖地牙哥19日專電
美國職棒舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威19日在客場出戰聖地牙哥教士，賽前牛棚練投。中央社 中央通訊社
美國職棒舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威19日在客場出戰聖地牙哥教士，賽前牛棚練投。中央社 中央通訊社

美國職棒大聯盟舊金山巨人台灣先發投手鄧愷威，今天對上聖地牙哥教士，台灣球迷到場加油，期待他在大聯盟站穩腳步。

舊金山巨人隊客場出戰聖地牙哥教士，26歲台灣投手鄧愷威擔任巨人隊先發投手，今天是他大聯盟生涯的第3次先發。

球迷許先生頭上戴著台灣隊帽子，他從加州爾灣（Irvine）開車兩小時來到聖地牙哥。他說從鄧愷威在小聯盟時就是他的球迷，期待他今天拿出好表現，畢竟上場機會難得。

在洛杉磯實習的謝同學（圖）19日到聖地牙哥教士主場為鄧愷威加油。中央社 中央社
在洛杉磯實習的謝同學（圖）19日到聖地牙哥教士主場為鄧愷威加油。中央社 中央社

許先生說：「上一次看過台灣球員出賽大聯盟是陳偉殷，所以已經是10年前了，這真是非常難得的機會。」

在洛杉磯加州理工學院實習的謝同學，今天搭3個小時的火車來到現場。這是他人生第一次看台灣選手在大聯盟比賽。

謝同學今年19歲，他表示，大聯盟有台灣投手先發非常難得，「這是我看棒球以來的第一次，還可以在現場看到，非常興奮。」（編輯：陳慧萍）1140819

巨人 大聯盟 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／前3局0責失…鄧愷威第4局小亂流 再遇教士3.1局失3分退場

MLB／鄧愷威下一場出賽出爐！20日先發再逢教士拚雪恥

MLB／美媒坦言鄧愷威運氣不好 預測巨人下次先發可能換人

MLB／鄧愷威說明失投原因 巨人教頭：守備必須加強

相關新聞

MLB／惡夢一敗後…道奇18安大勝落磯 大谷翔平第44轟敲平射砲

前一場因為再見安打輸給洛磯隊大谷翔平氣到摔護具，今天道奇隊狂敲18支安打、先發9人全敲安猛攻回應，大谷翔平也敲出相隔5場...

MLB／洋基打者化身雷神！單場9轟擊倒光芒寫史上首見紀錄

洋基與光芒隊之戰因為雷雨延後2小時開打，洋基打者的球棒卻宛如寄宿「雷神之力」，首局賈吉（Aaron Judge）、貝林傑...

MLB／曝近期有和陳偉殷見面！馬恰多笑稱：感覺他還能投

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）大聯盟生涯從金鶯隊起步，他近日受訪時被問大聯盟初登場的記憶，提到昔日隊友陳偉殷，並透露兩人不久前有見面。 台灣時間2012年8月10日馬恰多迎

MiLB／李灝宇9月有望登大聯盟？美媒撰文分析老虎農場內野

台灣旅美好手李灝宇持續在老虎隊3A打拼，近日《底特律新聞報》撰文分析老虎農場內野狀況，提到李灝宇、蔣恩（Jace Jung）與安德森（Max Anderson）今年登上大聯盟的可能性。 報導指出

MLB／卡洛爾本季第4次單場2支三壘打 追平大聯盟125年紀錄

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）不僅能轟還很會跑，今天單場2支安打都是三壘打，本季第4次單場2...

MLB／拿球棒砸投手被禁賽10場 水手羅布列斯曝母親近期離世

水手隊外野手羅布列斯（Victor Robles）最近在小聯盟打復健賽，美國時間17日與運動家隊3A交手時，因不滿對方丟近身球，將球棒朝投手丟，遭驅逐出場。大聯盟今天宣布懲處，羅布列斯被禁賽10場，加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。