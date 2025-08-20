MLB／鄧愷威先發出戰教士 台灣球迷熱情相挺

美國職棒大聯盟舊金山巨人台灣先發投手鄧愷威，今天對上聖地牙哥教士，台灣球迷到場加油，期待他在大聯盟站穩腳步。

舊金山巨人隊客場出戰聖地牙哥教士，26歲台灣投手鄧愷威擔任巨人隊先發投手，今天是他大聯盟生涯的第3次先發。

球迷許先生頭上戴著台灣隊帽子，他從加州爾灣（Irvine）開車兩小時來到聖地牙哥。他說從鄧愷威在小聯盟時就是他的球迷，期待他今天拿出好表現，畢竟上場機會難得。

在洛杉磯實習的謝同學（圖）19日到聖地牙哥教士主場為鄧愷威加油。中央社 中央社

許先生說：「上一次看過台灣球員出賽大聯盟是陳偉殷，所以已經是10年前了，這真是非常難得的機會。」

在洛杉磯加州理工學院實習的謝同學，今天搭3個小時的火車來到現場。這是他人生第一次看台灣選手在大聯盟比賽。

謝同學今年19歲，他表示，大聯盟有台灣投手先發非常難得，「這是我看棒球以來的第一次，還可以在現場看到，非常興奮。」（編輯：陳慧萍）1140819