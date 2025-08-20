MLB／鄧愷威先發出戰教士 台灣球迷熱情相挺
美國職棒大聯盟舊金山巨人台灣先發投手鄧愷威，今天對上聖地牙哥教士，台灣球迷到場加油，期待他在大聯盟站穩腳步。
舊金山巨人隊客場出戰聖地牙哥教士，26歲台灣投手鄧愷威擔任巨人隊先發投手，今天是他大聯盟生涯的第3次先發。
球迷許先生頭上戴著台灣隊帽子，他從加州爾灣（Irvine）開車兩小時來到聖地牙哥。他說從鄧愷威在小聯盟時就是他的球迷，期待他今天拿出好表現，畢竟上場機會難得。
許先生說：「上一次看過台灣球員出賽大聯盟是陳偉殷，所以已經是10年前了，這真是非常難得的機會。」
在洛杉磯加州理工學院實習的謝同學，今天搭3個小時的火車來到現場。這是他人生第一次看台灣選手在大聯盟比賽。
謝同學今年19歲，他表示，大聯盟有台灣投手先發非常難得，「這是我看棒球以來的第一次，還可以在現場看到，非常興奮。」（編輯：陳慧萍）1140819
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言