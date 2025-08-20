快訊

MLB／前3局0責失…鄧愷威第4局小亂流 再遇教士3.1局失3分退場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鄧愷威。 路透
鄧愷威。 路透

效力舊金山巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威連兩場先發對上教士隊，前一場遭遇重擊，今天前3局僅失1分非責失，但第4局遇到亂流後，留下3.1局失3分（2分責失）的成績，退場時巨人隊以1：3落後教士隊。

李政厚在1局上的陽春砲一度幫助巨人隊領先，而鄧愷威登板後先遇到游擊手傳球失誤讓對方上壘，接著被阿拉斯（Luis Arraez）敲出二壘安打，隨後因馬恰多（Manny Machado）的滾地球丟掉1分被追平，但他用連續2次三振成功止血。

2局下鄧愷威投出三上三下，3局下雖然對塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出四壞保送，還讓他盜上二壘，但面對其他3名打者都抓下出局數。

4局下開局鄧愷威就遇到安打、觸身球的得點圈危機，先成功製造滾地球，但因勞諾亞諾（Ramon Laureano）的腳程沒能完成雙殺，隨後又出現觸身球變成1出局、滿壘，被伊格列西亞斯（Jose Iglesias）敲出安打後多掉1分而退場。

接手的畢文斯（Spencer Bivens）抓到2出局但也丟掉1分算在鄧愷威帳上，鄧愷威總計投了80球寫下本季新高，其中53顆好球，最快球速95哩（約152.9公里），被敲3支安打，丟掉3分其中2分責失，另有4次三振、1次四壞保送，賽後防禦率8.78。

鄧愷威本季至今在大聯盟出賽3場，3日對大都會隊先發3.1局丟掉5分，9日面對國民隊中繼5局僅被敲3安打、無失分奪下生涯首勝，然而前一場先發在14日對教士，只撐1.2局失7分（責失6分）被打爆。

巨人 教士 鄧愷威

