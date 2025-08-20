MLB／塞揚身手卻成「問天」代表 史肯斯：重要的是我們贏球

海盜隊王牌先發史肯斯（Paul Skenes）昨日對決美聯戰績第一的多倫多藍鳥，主投6局，被擊出5支安打、飆出8次三振，僅失2分，雖然最終球隊以5：2獲勝，但史肯斯無關勝敗，個人戰績依舊停留在7勝9敗。對於外界最關注的勝敗數，他強調並不特別在意，「對我來說，最重要的是我們贏球。」

事實上史肯斯本季繳出聯盟最佳的防禦率2.16，.被打擊率僅.198，同時在投球局數、三振與被打擊率等數據均排名前六，然而，海盜隊進攻火力低迷，幾乎各項攻擊數據都在全聯盟墊底，導致史肯斯無法累積亮眼的勝投數。

這已經是史肯斯本季第10場無關勝敗，其中9場僅失2分以下，他並未過多抱怨，而是專注在細節，包括如何在緊湊賽程中確保睡眠、維持飲食習慣與訓練流程，「如果現在不顧好自己的日常，兩年、五年或十年後都可能被反噬，所以不能投機取巧，因為遲早會付出代價。」

此外，史肯斯在比賽中經常抬頭看場邊的即時數據螢幕，觀察球速、下墜幅度與橫向變化，藉此檢視球路是否如預期運行。史肯斯認為這是「教育性」的過程，能幫助自己在比賽中即時修正，「我很辛苦地投完六局，若不是第三局花了24球，或許我能多投一局甚至兩局，那樣勝投可能就是我的了。」