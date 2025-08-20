MLB／洋基本季第3度首局「背靠背靠背」開轟！賈吉40轟也出爐

洋基今天在客場挑戰光芒，首局就出現驚天「背靠背靠背」開轟，不僅是寫下聯盟歷史，也讓「法官」賈吉（Aaron Judge）本季突破40轟大關。

光芒今天派出巴茲（Shane Baz）扛先發，不料第一局就出大包。在解決洋基首棒葛里沙姆（Trent Grisham）後，接連遭到賈吉、貝林傑（Cody Bellinger）和史丹頓（Giancarlo Stanton）炸裂，而這次「背靠背靠背」開轟也寫下多項歷史。

The Yankees have hit 3 consecutive home runs for the third time in a season season for the 1st time in franchise history:



3/29 vs MIL: Goldschmidt/Bellinger/Judge



4/29 @ BAL: Grisham/Judge/Rice



8/19 @ TB: Judge/Bellinger/Stanton pic.twitter.com/bR4mu9K5Eu — The Yankee Report (@YankeeReport_) 2025年8月20日

賈吉在這發全壘打後本季突破40轟大關，成為洋基隊史第5位至少4個賽季拿下單季40轟的球員，另外4位則是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的11次，「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）的5次以及米奇曼托（Mickey Mantle）的4次。

這也是洋基本季第3度首局「背靠背靠背」開轟，前兩次則是史上首見的「前3棒3轟」，這次連線炸裂讓條紋軍追平1996年由洛磯創下的單季最多首局「背靠背靠背」開轟紀錄，本季還有機會一舉超越寫歷史新猷。