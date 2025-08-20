聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／洋基本季第3度首局「背靠背靠背」開轟！賈吉40轟也出爐
洋基今天在客場挑戰光芒，首局就出現驚天「背靠背靠背」開轟，不僅是寫下聯盟歷史，也讓「法官」賈吉（Aaron Judge）本季突破40轟大關。
光芒今天派出巴茲（Shane Baz）扛先發，不料第一局就出大包。在解決洋基首棒葛里沙姆（Trent Grisham）後，接連遭到賈吉、貝林傑（Cody Bellinger）和史丹頓（Giancarlo Stanton）炸裂，而這次「背靠背靠背」開轟也寫下多項歷史。
賈吉在這發全壘打後本季突破40轟大關，成為洋基隊史第5位至少4個賽季拿下單季40轟的球員，另外4位則是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的11次，「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）的5次以及米奇曼托（Mickey Mantle）的4次。
這也是洋基本季第3度首局「背靠背靠背」開轟，前兩次則是史上首見的「前3棒3轟」，這次連線炸裂讓條紋軍追平1996年由洛磯創下的單季最多首局「背靠背靠背」開轟紀錄，本季還有機會一舉超越寫歷史新猷。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言