快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／曝近期有和陳偉殷見面！馬恰多笑稱：感覺他還能投

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯時期的馬恰多(左)、陳偉殷(右)。美聯社
金鶯時期的馬恰多(左)、陳偉殷(右)。美聯社

教士隊明星三壘手馬恰多Manny Machado）大聯盟生涯從金鶯隊起步，他近日受訪時被問大聯盟初登場的記憶，提到昔日隊友陳偉殷，並透露兩人不久前有見面。

台灣時間2012年8月10日馬恰多迎來大聯盟初登場，對手是皇家隊，擔任第9棒三壘手，單場4打數2安打，陳偉殷是先發投手，投4.2局失7分，金鶯終場以2：8輸球。

日前馬恰多接受棒球網紅「Bat Boys」的初登場先發陣容訪問，馬恰多忘記先發投手是誰，「沃夫（Randy Wolf）？布里頓（Zack Britton）？我只記得當天我們輸很慘，應該有人被打爆。」

馬恰多繼續猜，「馬圖斯（Brian Matusz）？不是陳偉殷吧？」主持人告知就是陳偉殷，接著馬恰多笑說，「我最近才遇到他，他就住在離這裡（道奇球場）45分鐘車程的地方，他在NewPort（紐波特海灘）附近，剛好來教士主場。」

談到久違的見面，馬恰多表示，「我很久沒看見他，上次見到他，他還在馬林魚隊，我和他對決的時候。」如今陳偉殷已退休，馬恰多還在場上奮戰，馬恰多也稱讚陳偉殷的狀態：「他看起來保養很好，感覺還能投！」

中華職棒會長蔡其昌前往美國與台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）會面，徵詢參加經典賽意願，同行的還包含陳偉殷與郭泓志兩大前旅美好手。圖／中華職棒提供
中華職棒會長蔡其昌前往美國與台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）會面，徵詢參加經典賽意願，同行的還包含陳偉殷與郭泓志兩大前旅美好手。圖／中華職棒提供

這次見面應該是發生在中職會長率團與郭泓志在美國與陳偉殷會合後，趁著響尾蛇作客教士機會一齊前往聖地牙哥招募卡洛爾，很可惜得到卡仔想為美國隊效力的答案。

陳偉殷2012年時也是大聯盟新秀，不過他已經在日本職棒打拼多年，加入金鶯隊時已經26歲。陳偉殷當年先發32場，吃下192.2局，防禦率4.02，美聯新人王票選排名第4，僅次「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）及達比修有。

陳偉殷 馬恰多 Manny Machado

相關新聞

MLB／前3局0責失…鄧愷威第4局小亂流 再遇教士3.1局失3分退場

效力舊金山巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威連兩場先發對上教士隊，前一場遭遇重擊，今天前3局僅失1分非責失，但第4局遇到亂流後...

MLB／惡夢一敗後…道奇18安大勝落磯 大谷翔平第44轟敲平射砲

前一場因為再見安打輸給洛磯隊大谷翔平氣到摔護具，今天道奇隊狂敲18支安打、先發9人全敲安猛攻回應，大谷翔平也敲出相隔5場...

MLB／洋基本季第3度首局「背靠背靠背」開轟！賈吉40轟也出爐

洋基今天在客場挑戰光芒，首局就出現驚天「背靠背靠背」開轟，不僅是寫下聯盟歷史，也讓「法官」賈吉（Aaron Judge）本季突破40轟大關。 光芒今天派出巴茲（Shane Baz）扛先發，不料第

MLB／曝近期有和陳偉殷見面！馬恰多笑稱：感覺他還能投

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）大聯盟生涯從金鶯隊起步，他近日受訪時被問大聯盟初登場的記憶，提到昔日隊友陳偉殷，並透露兩人不久前有見面。 台灣時間2012年8月10日馬恰多迎

MiLB／李灝宇9月有望登大聯盟？美媒撰文分析老虎農場內野

台灣旅美好手李灝宇持續在老虎隊3A打拼，近日《底特律新聞報》撰文分析老虎農場內野狀況，提到李灝宇、蔣恩（Jace Jung）與安德森（Max Anderson）今年登上大聯盟的可能性。 報導指出

MLB／重拾王牌身手 彼德森八局狂飆10K助大都會痛宰國民

紐約大都會先發左投彼德森（David Peterson）今日對上華盛頓國民，投出一場宰制力十足的比賽，主投八局僅失一分，飆出本季新高的10次三振，率隊以8：1擊敗華盛頓國民，賽後防禦率下修至3.18，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。