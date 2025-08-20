MLB／曝近期有和陳偉殷見面！馬恰多笑稱：感覺他還能投

教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）大聯盟生涯從金鶯隊起步，他近日受訪時被問大聯盟初登場的記憶，提到昔日隊友陳偉殷，並透露兩人不久前有見面。

台灣時間2012年8月10日馬恰多迎來大聯盟初登場，對手是皇家隊，擔任第9棒三壘手，單場4打數2安打，陳偉殷是先發投手，投4.2局失7分，金鶯終場以2：8輸球。

日前馬恰多接受棒球網紅「Bat Boys」的初登場先發陣容訪問，馬恰多忘記先發投手是誰，「沃夫（Randy Wolf）？布里頓（Zack Britton）？我只記得當天我們輸很慘，應該有人被打爆。」

馬恰多繼續猜，「馬圖斯（Brian Matusz）？不是陳偉殷吧？」主持人告知就是陳偉殷，接著馬恰多笑說，「我最近才遇到他，他就住在離這裡（道奇球場）45分鐘車程的地方，他在NewPort（紐波特海灘）附近，剛好來教士主場。」

談到久違的見面，馬恰多表示，「我很久沒看見他，上次見到他，他還在馬林魚隊，我和他對決的時候。」如今陳偉殷已退休，馬恰多還在場上奮戰，馬恰多也稱讚陳偉殷的狀態：「他看起來保養很好，感覺還能投！」

中華職棒會長蔡其昌前往美國與台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）會面，徵詢參加經典賽意願，同行的還包含陳偉殷與郭泓志兩大前旅美好手。圖／中華職棒提供

這次見面應該是發生在中職會長率團與郭泓志在美國與陳偉殷會合後，趁著響尾蛇作客教士機會一齊前往聖地牙哥招募卡洛爾，很可惜得到卡仔想為美國隊效力的答案。

陳偉殷2012年時也是大聯盟新秀，不過他已經在日本職棒打拼多年，加入金鶯隊時已經26歲。陳偉殷當年先發32場，吃下192.2局，防禦率4.02，美聯新人王票選排名第4，僅次「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）及達比修有。